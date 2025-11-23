Ecatepec reduce 10% delitos contra mujeres con estrategia de seguridad de Azucena Cisneros

La alcaldesa Azucena Cisneros impulsa la seguridad con perspectiva de género y logra reducir la incidencia delictiva.

Con operativos permanentes de proximidad social, mejoramiento de espacios públicos y acciones de prevención de violencia, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss consolida la estrategia de seguridad con perspectiva de género.

Diariamente policías municipales realizan el operativo Transporte Seguro en distintos puntos del municipio para prevenir ilícitos a pasajeros y casos de acoso a mujeres.

Policías de Género y de Prevención del Delito aplican el operativo Transporte Seguro en Ecatepec para proteger a las mujeres. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Como resultado de las acciones tácticas con perspectiva de género, Ecatepec sale del top 20 de los municipios con más feminicidios y se logró bajar en más de 10 por ciento los delitos contra las mujeres como violación, lesiones dolosas y abuso sexual.

De esta forma, se ha logrado más del 300 por ciento de intervenciones a favor de las mujeres en este año, y de enero a septiembre han sido detenidas 50 personas por abuso y acoso sexual.

Usuarios de transporte público aprueban el Operativo Transporte Seguro, pues brinda tranquilidad y previene ilícitos en la ruta. ı Foto: Gobierno Ecatepec

En Avenida Nacional, en Santo Tomás Chiconautla y Ciudad Cuauhtémoc, elementos de Prevención del Delito y Policía de Género colocaron calcomanías de Puntos Violeta en combis y camiones de transporte público, para crear redes de seguridad con transportistas y pasajeros que al detectar situaciones de riesgo puedan reportar al Centro de Mando de la policía municipal para pedir su intervención.

“Es muy bueno este programa porque me ha tocado que suben personas drogadas y molestan al pasaje”, señaló Sandra Torres, conductora de la Ruta Marte.

Elementos municipales colocan Puntos Violeta en unidades de transporte público, creando redes de apoyo con transportistas y pasajeros. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Adicionalmente, policías de Prevención del Delito, realizaron Operativo Transporte Seguro en Avenida Nacional, para la revisión de pasajeros con la intención de detectar armas blancas o de fuego y prevenir incidentes.

Al respecto, María Luisa Vargas quien viajaba en un camión de transporte público aprobó el operativo pues ello da más tranquilidad para llegar a su destino.

“Me subo al camión y voy inquieta, estos operativos son muy buenos porque la mujeres somos más vulnerables”, afirmó la pasajera.

Estas acciones con perspectiva de género buscan generar tranquilidad a las mujeres, además de los programas de atención a las violencias en sus entornos cercanos y rehabilitar espacios públicos para que sean seguros.

Y otro programa que busca el desarrollo de mujeres es la entrega de becas para que madres adolescentes sigan sus estudios.

