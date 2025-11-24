Estos son los bloqueos en carreteras de Guanajuato hoy por transportistas

Este lunes 24 de noviembre se registran bloqueos y cortes de circulación en autopistas y carreteras del país, ya que los transportistas y los agricultores están llevando a cabo un paro nacional.

Ambos gremios se unieron para poder manifestar que son víctimas de inseguridad en las carreteras, que los agricultores no reciben un pago justo por los productos que producen, y que también son víctimas de extorsión.

De acuerdo con la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la unión entre ambos gremios se realizó por una necesidad urgente.

Bloqueos de productores y transportistas ı Foto: Redes Sociales

“Durante años, hemos señalado la crisis terminal que vivie el sector primario. Al mismo tiempo, hemos visto cómo los transportistas de México han denunciado un panorama idéntico de abandono, riesgo y costos insostenibles” señala ANTAC en rede sociales.

Ante estos bloqueos que habían sido anunciados con anterioridad, la Secretaría de gobernación (Segob) informó que tenían una plena disposición al diálogo, por lo que se invitó a que los representantes de ambos gremios tuvieran una reunión este lunes en la CDMX.

Bloqueos en carreteras de Guanajuato hoy

Productores y transportistas realizan bloqueos viales en distintos puntos del país, y en Guanajuato también se registraron algunos, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Estas protestas se realizan con la finalidad de ejercer presión en las autoridades correspondientes para que, tanto transportistas como productores, puedan obtener una resolución a sus demandas.

En las pancartas de los manifestantes se pueden leer mensajes como “defenderemos el campo que es el futuro de nuestras familias” así como “no a la nueva ley del agua, matarán al campo mexicano”

En Guanajuato los cierres de carreteras reportados son los siguientes:

Silao-Irapuato en la salida a León

Querétaro-Salamanca cerca de Celaya

San Luis de La Paz en la carretera federal 57

Pénjamo en la carretera federal 90

Bloqueos de vialidades transportistas y productores ı Foto: Redes Sociales

Se recomienda a los conductores estar atentos a la información de las autoridades correspondientes para posibles bloqueos que se vayan realizando durante el día, así como la apertura de vialidades.

Hasta el momento no se han reportado otros bloqueos parciales o totales, por lo que este lunes las demás carreteras, autopistas y vialidades se encuentran operando con regularidad.

Además de Guanajuato, los estados en los que también se reportan cierre de vialidades son la Ciudad de México y Área metropolitana, Estado de México, Puebla, Guadalajara, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Chihuahua, Colima, y Querétaro.

De igual forma se confirmó que otros principales puntos de bloqueo se registran en San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León, Guerrero, Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y en la Aduana de Nogales en Sonora.