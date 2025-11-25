Captura Grupo Interinstitucional de QRoo a ‘El Rayo’, líder del CJNG en Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que, como resultado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas con elementos del Grupo Interinstitucional, fue capturado Ernesto Guadalupe “N”, alias “El Rayo”, identificado como presunto líder operacional del CJNG en el municipio de Playa del Carmen.

La detención, realizada por Policías de Investigación adscritos a la FGE Quintana Roo, con apoyo de elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, tuvo lugar sobre la avenida Tulum, esquina calle Agua, en la Supermanzana 4, de Benito Juárez.

Tras una inspección voluntaria a su persona y al vehículo Chevrolet, modelo Captiva, en el que viajaba, los agentes aseguraron un arsenal compuesto por 11 armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea: seis armas largas —dos calibre 7.62 x 39 mm y cuatro calibre .223—, así como cinco armas cortas tipo pistola, todas con cargadores abastecidos.

TE RECOMENDAMOS: Finanzas de la entidad Entrega Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo el Paquete Fiscal 2026 al Congreso del Estado

Del mismo modo, le fue asegurada sustancia similar a las drogas conocidas como “piedra”, cocaína, marihuana y pastillas color rosa, además de varios teléfonos celulares.

Cabe destacar que las indagatorias refieren que Ernesto Guadalupe “N” se encuentra relacionado con más de 5 homicidios y desapariciones de personas en Playa del Carmen y Tulum.

El detenido y todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica dentro de del término legal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo refrendó su compromiso de continuar con las investigaciones, fortalecer los trabajos de inteligencia y mantener la coordinación con autoridades federales y municipales para desarticular a los grupos criminales que operan en la entidad y garantizar paz y seguridad a todas y todos los quintanarroenses.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR