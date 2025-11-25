Entrega Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo el Paquete Fiscal 2026 al Congreso del Estado

“El Paquete Fiscal que hoy presento es un mensaje claro de hacia dónde queremos llevar a Guanajuato. Porque este no es solo el presupuesto del gobierno, es, sobre todo, el presupuesto de la gente y la confirmación de que Guanajuato está avanzando con fuerza, con esperanza y con el corazón puesto en la ciudadanía”.

La Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó este día al Congreso del Estado el Paquete Fiscal 2026, cumpliendo con el mandato constitucional y con el compromiso de construir un gobierno responsable, transparente y cercano a la ciudadanía.

Acompañada por diputadas y diputados de la 66 Legislatura, Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que este acto no es un trámite administrativo, sino un ejercicio de responsabilidad financiera entre poderes y un compromiso directo con la gente.

“El presupuesto no es solo una lista técnica de rubros y de cifras; representa nuestro compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Es la expresión plena de las prioridades de la ciudadanía y de nuestra visión de futuro para Guanajuato”, expresó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que el diseño del Paquete Fiscal 2026 se construyó con una sola guía: la voz de la gente.

Libia Dennise García Muñoz Ledo recordó que el Gobierno de la Gente se distingue por ser un gobierno de territorio, no de escritorio, por lo que este documento parte de escuchar, recorrer y atender las necesidades reales de las y los guanajuatenses.

Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que Guanajuato cuenta con finanzas sanas y transparentes, reconocidas con las más altas calificaciones crediticias del país, lo que permite presentar un proyecto responsable, disciplinado e incluyente.

“Estoy convencida que no hay mejor brújula para guiarnos que escuchar a la gente, ver su rostro, recorrer sus caminos y entender, también ahí, sus necesidades. Por eso es que la guía para diseñar este Paquete Fiscal ha sido la gente misma. Para así seguir construyendo un gobierno que sea cercano, eficiente, cada vez más solidario y justo”, afirmó Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Contenido del Paquete Fiscal 2026

El documento entregado al Poder Legislativo incluye: Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato; Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos; autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para proyectos de inversión pública productiva en municipios y la autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para el proyecto del Acueducto Solís.

Además de las Reformas a: Ley de Coordinación Fiscal; Código Fiscal del Estado; Ley de Hacienda; Ley de Bebidas Alcohólicas, entre otras.

Estas propuestas buscan armonizar el marco estatal con la legislación federal, brindar certeza jurídica, fortalecer la recaudación y mejorar la operatividad fiscal.

La Gobernadora subrayó que el presupuesto prioriza lo esencial: “Lo que define el futuro de cualquier sociedad. Por eso que me llena de mucho orgullo decir que el 92% de nuestro gasto de operación se destinará directamente a los pilares fundamentales de nuestra comunidad: la educación, la salud y la seguridad de las y los guanajuatenses”.

El Paquete Fiscal 2026 contempla un aumento cercano al 80% para el sector económico, así como la duplicación de los recursos para el campo, impulsando empleo e inversión productiva. Se fortalecerán las estrategias de Turismo e Identidad, y la nueva Secretaría de Cultura contará con más recursos para el Fondo Estatal de Cultura. También se incrementarán los apoyos para grupos en situación de vulnerabilidad.

El presupuesto reafirma el compromiso con las mujeres, quienes actualmente reciben el 70% de los apoyos de la Financiera y Apoyos “Tú Puedes Guanajuato”, además del fortalecimiento de Aliadas y la Tarjeta Rosa. El programa Tocando Corazones recibirá el 0.2% del impuesto sobre nómina, y el Fondo Estatal para Víctimas crecerá 25%.

“Este Paquete Fiscal es mucho más que eso, es un paquete histórico como nunca antes se había visto en Guanajuato”, enfatizó la Mandataria.

La Gobernadora reiteró su disposición a trabajar en coordinación con el Congreso para que este Paquete Fiscal se convierta en una realidad que transforme la vida de las familias guanajuatenses.

