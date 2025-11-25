Gobierno de Ecatepec realiza Jornada de Servicios para la Mujer.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, el gobierno municipal que preside la alcaldesa Azucena Cisneros Coss reiteró su compromiso con las féminas, con el evento “Ecatepec #25N Todas libres de violencia”.

En el jardín municipal se realizó una Jornada de Servicios, donde se impartieron el taller “Mujeres y mediación comunitaria” y las pláticas Prevención de Abuso y Maltrato en la vejez, y Autoestima y Autoconcepto.

Así como los servicios de papanicolaou, medicina general y servicio dental; vacunas contra sarampión, tétanos, influenza, COVID-19 y neumococo, y asesoría jurídica y psicológica. Además, emprendedoras y artesanas ofrecieron sus productos a la población.

En el evento participaron los institutos Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), de la Juventud y de Cultura, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Derechos Humanos y las direcciones de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, de Diversidad y de Desarrollo Económico, entre otras dependencias.

Ana Karen Ortiz, habitante del fraccionamiento Las Américas, señaló que es importante crear redes de apoyo para las mujeres, lo que permite “sentirnos en confianza” y reconoció el trabajo que realiza el gobierno municipal en iluminar las comunidades, pues “la verdad es que el estar en espacios más iluminados nos hace sentir más seguras”.

Leslie Michel Torres, elemento de Seguridad Ciudadana del área de Atención a Víctimas, informó que entre las funciones que realizan destacan salvaguardar la integridad de todas las mujeres y de grupos vulnerables, por lo que de ser necesaria su intervención brindan contención psicológica, en caso de que la lleguen a requerir, y orientación jurídica.

Hay que recordar que Cisneros Coss puso en marcha la App Red Violeta Ecatepec, que puede ser descargada en teléfonos móviles, a través de los sistemas Android e iOS, además de que diariamente policías municipales realizan el operativo Transporte Seguro en distintos puntos del municipio para prevenir ilícitos a pasajeros y acoso a las mujeres.

Y arrancó en Ecatepec el programa Senderos Seguros: Camina libre camina segura, que contempla 30 kilómetros de alumbrado público para brindar mayor seguridad a este sector de la población.

JVR