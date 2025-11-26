SLP prevé purga en Poder Judicial el siguiente año

EL GOBERNADOR de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, anunció una purga en el Poder Judicial del estado, el cual, dijo, proyecta un recorte de personal para el ejercicio 2026, luego de que se detectaran “bajo rendimiento” y áreas con desempeño “insuficiente”.

Añadió que esta decisión fue tomada por el propio Poder Judicial local y no fue una orden del Poder Ejecutivo, y que todas las dependencias aplicaron criterios de priorización en la integración del Paquete Económico 2026, el cual será presentado la próxima semana.

EL TIP: EN EL 2024, 5 mil 702 personas físicas fueron imputadas en las causas penales ingresadas al Poder Judicial de SLP, de las cuales 4 mil 138 fueron vinculadas a proceso.

Anunció que esta medida forma parte de la reorganización institucional, iniciada tras la reciente reforma judicial constitucional, e integrada directamente en la propuesta presupuestal enviada al Congreso del estado.

El mandatario recordó que, tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial, se inició una transición en la que se realizó una evaluación amplia de su plantilla y se determinó que ciertos puestos no cumplen los estándares operativos requeridos para el sistema actual, lo que motivó la depuración prevista para el próximo año.

“De acuerdo con la revisión interna realizada por el Poder Judicial, la reorganización tiene como objetivo corregir duplicidades, compactar áreas y reorientar cargas de trabajo hacia un esquema más eficiente”, señaló.

Explicó que la estructura heredada no se ajusta a las exigencias del nuevo sistema y el ajuste de personal será uno de los primeros movimientos relevantes dentro de la implementación del modelo constitucional renovado.

RADIOGRAFÍA JUDICIAL

5 Mil 148 delitos cometidos en el 2024 en el estado

En ese sentido, el mandatario recalcó que el proceso de reordenamiento institucional continuará el próximo año y que el Poder Judicial deberá consolidar una plantilla profesionalizada y alineada a las funciones que exige la reforma.