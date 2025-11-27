Autoridades de Jalisco se suman a indagación por desaparición de 2 agentes federales

Las autoridades de Jalisco se integraron a las investigaciones para localizar a dos agentes federales de investigación cuyo paradero se desconoce desde el pasado miércoles, luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó su desaparición mientras realizaban labores de inteligencia en el estado.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos agentes se encontraban en tareas operativas cuando se perdió comunicación con ellos. Más tarde, el vehículo en el que se transportaban fue localizado con impactos de bala y manchas de sangre en el fraccionamiento Los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que ya se analizan las cámaras de videovigilancia de la zona para intentar identificar vehículos o movimientos relacionados con los hechos.

“Desde luego, es muy importante el trabajo que está haciendo C5 respecto a las cámaras que pudieran detectar algunos vehículos. Este trabajo se está haciendo; se están haciendo revisiones y se está dando la información respecto a los posibles… tratar de identificar los posibles vehículos que pudieron haber participado, si así lo fue. Es parte de la investigación”, señaló.

Por su parte, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, explicó —según lo publicado por El Occidental— que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realiza el análisis de los indicios localizados en el sitio.

“El Instituto Jalisciense, de hecho, está analizando los indicios encontrados. La Fiscalía Local estará dispuesta, desde luego, como siempre lo está, a apoyar en lo que se ha solicitado por la Fiscalía General de la República”, afirmó.

Autoridades federales detallaron que la última comunicación con los dos elementos se registró cuando se dirigían a la ciudad de Guadalajara para llevar a cabo labores de inteligencia contra la delincuencia organizada.

FGR