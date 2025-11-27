Localizan restos de 3 personas en fosa de casa en Guanajuato

Elementos de la Secretaría de Seguridad de Guanajuato, en imagen de archivo

Estaba al interior de una vivienda

Los restos humanos de tres personas fueron localizados en el interior de una vivienda ubicada sobre la carretera Silao-Irapuato.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato asentó que los restos fueron encontrados el 25 de noviembre pasado, como parte de una investigación, y todo lo asegurado fue trasladado al Servicio Médico Forense para su análisis especializado.

También indicó que continúan desarrollándose los trabajos periciales con un equipo multidisciplinario de criminalística, antropología y arqueología forense, por lo cual no se descarta la localización de más indicios.

18 personas sin vida se menciona que pudieran yacer ahí

La fiscalía explicó que será únicamente cuando terminen los estudios científicos de la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas cuando se podrá determinar con certeza el número total de personas localizadas.

Además, se mantiene comunicación y acompañamiento a las familias de las posibles víctimas, que serán informadas de acuerdo con los protocolos establecidos.

De acuerdo con algunos reportes locales, en el sitio se han localizado hasta 18 personas sin vida; sin embargo, la autoridad a la fecha sólo ha confirmado el hallazgo de tres personas.

El pasado 16 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio cuenta del hallazgo de una fosa clandestina con 17 cadáveres en la comunidad Hacienda de Guadalupe, ubicada en la zona conocida como El Mojo, en la capital del estado.