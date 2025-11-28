Delfina Gómez inaugura la Segunda Expo Agro Alimentaria Internacional Estado de México 2025.

Para impulsar la producción y comercialización de productores mexiquenses a nivel nacional e internacional, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la Segunda Expo Agro Alimentaria Internacional Estado de México 2025 que se llevará a cabo este 28 y 29 de noviembre con la participación de los países de Estados Unidos, Colombia, Canadá, Brasil, Italia, China, Hungría, Rusia, España, Puerto Rico, Costa de Marfil y Vietnam.

“Es hoy un punto de encuentro donde se une la tradición, la innovación, la tecnología y van a permitir fomentar el intercambio de saberes para incrementar la productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias”, indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La Mandataria estatal destacó que para su Gobierno es importante fortalecer los lazos internacionales, a fin de impulsar la transformación del campo y revertir las décadas de abandono a este sector.

Por ello, durante su administración a través de los programas Transformando el Campo y Rescate al Campo, se han otorgado más de 29 mil apoyos en beneficio de productoras y productores de la entidad. Asimismo, se ha entregado maquinaria y se logró la Denominación de Origen del mezcal mexiquense.

“Acciones que estamos realizando en el Estado de México con el objetivo de seguir impulsando un desarrollo rural con justicia, con equidad y con visión de futuro”, señaló la Gobernadora Delfina Gómez.

En su oportunidad, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo, resaltó que esta Expo se realizó por la convicción de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de acercar a los productores con los consumidores, y así contribuir a la autosuficiencia alimentaria y fomentar una producción sustentable.

“Estamos diciendo con voz firme que ha llegado la hora de que el alimento que se siembra en nuestra tierra llegue a nuestras mesas sin pasar por 10 manos que encarecen nuestros productos”, subrayó la secretaria estatal.

Habrá conversatorios con expertos nacionales e internacionales, mesas de negocios y muestra de maquinaria, equipo e insumos. Además, se podrá disfrutar de un corredor gastronómico, una exhibición ganadera, una granja infantil y diversas actividades culturales. Se lleva a cabo en Av. Estado de México, colonia Llano Grande, sin número, en Metepec y la entrada es gratuita, previo registro, en un horario de 10:00 a 18:00.

Los asistentes podrán recorrer 250 módulos donde los productores ofrecerán productos como quesos, flores, mezcal, licores y café; así como conocer el trabajo de asociaciones agropecuarias mexiquenses, universidades, cámaras empresariales, dependencias estatales y federales, además de instituciones de financiamiento que impulsan el desarrollo del sector.

En la inauguración estuvieron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Chen Daojiang, Embajador de China en México; Ly Dyerou Robert, Embajador de Costa de Marfil en México; Nguyen Van Hai, Embajador de Vietnam en México; Mirtill Tóth, Agregada Comercial de la Embajada de Hungría en México; Ekaterina A. Filitsina, Representante del Ministerio de Agricultura de la Embajada de Rusia en México; Chris Anderson, Consejero Agropecuario de Canadá; el Senador Enrique Vargas del Villar, y Liliana Marín Urbina, productora agrícola del municipio de San Felipe del Progreso.

