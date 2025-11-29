Ataque armado en bar La Resaca en Tula deja 4 muertos y 6 heridos

Un grupo armado ingresó a La Resaca y abrió fuego por varios segundos

Un ataque armado al interior del bar La Resaca, en la colonia El Llano Primera Sección, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y seis lesionadas la madrugada del sábado 29 de noviembre de 2025, confirmaron autoridades estatales y municipales.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de sujetos armados ingresó al establecimiento alrededor de la 1:30 de la madrugada y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Testigos narraron que las detonaciones se escucharon por varios segundos, los agresores huyeron inmediatamente del sitio antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Elementos de la Policía Estatal de Hidalgo, la Policía Municipal de Tula de Allende y Guardia Nacional arribaron tras el reporte, acordonaron la escena e implementaron un dispositivo inicial de resguardo.

Posteriormente, se permitió el ingreso de peritos de la Procuraduría estatal y servicios forenses, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas, recolección de testimonios y el traslado de los cuerpos.

Los seis heridos, entre hombres y mujeres, fueron atendidos por equipos de protección civil y paramédicos, y luego trasladados a distintos hospitales de la región para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se han dado a conocer identidades, edades ni el estado de salud detallado de las personas lesionadas.

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició la carpeta de investigación correspondiente por homicidio doloso y lesiones para esclarecer el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil de la agresión. No hay reporte oficial de personas detenidas vinculadas de manera directa al hecho.

Tras el incidente, la zona mantuvo presencia policial para garantizar el resguardo de la escena durante las primeras diligencias.

La Procuraduría estatal reiteró que las investigaciones siguen en curso y se espera que en las próximas horas se actualice información conforme avance el peritaje y el análisis de pruebas.

