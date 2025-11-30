Baja California fortalece el sistema de justicia con 65 nuevos juzgados y obras para mejorar la atención judicial

Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, impulsa el crecimiento del sistema de justicia con nuevos juzgados, infraestructura y recursos especializados.

En los últimos cuatro años, el presupuesto destinado al Sistema de Justicia aumentó 51 por ciento, lo que permitió ampliar la capacidad operativa del Poder Judicial, al pasar de 94 a 159 juzgados, lo que representa 65 nuevos órganos jurisdiccionales que fortalecen la cobertura y reducen tiempos de resolución.

La mandataria explicó que este esfuerzo también se refleja en la modernización de espacios donde se atienden asuntos familiares, civiles, penales y forenses, con una inversión acumulada de 357 millones de pesos destinada a infraestructura estratégica.

TE RECOMENDAMOS: Para el desarrollo del campo chihuahuense Maru Campos y el secretario de Agricultura federal se reúnen con productores de trigo

Entre los proyectos concluidos se encuentran los dos nuevos Centros de Convivencia Familiar (CECOFAM), uno de ellos proyectado para convertirse en el más grande del país, los Centros de Resguardo Forense de Tijuana y Mexicali, así como seis nuevas salas de Audiencia del Sistema Penal Oral en Tijuana, que se suman a las cuatro ya existentes.

Para 2025, se incorporarán dos edificios adicionales: el Tribunal de Oralidad Civil y Familiar y las Salas de Segunda Instancia del Tribunal Superior de Justicia en Playas de Rosarito.

Estos avances responden al modelo de coordinación permanente entre poderes, construido bajo el respeto a su autonomía y con una visión de justicia social que coloca a la ciudadanía en el centro de las decisiones. La administración estatal ha acompañado la gestión de recursos y obras, mientras que el Poder Judicial ha fortalecido su operación jurisdiccional para mejorar la atención en todo el territorio.

También destacó la relevancia de la Reforma Judicial, que por primera vez en la historia de Baja California permitió la elección de jueces y magistrados mediante un proceso democrático y transparente. Este logro consolida un sistema de justicia más moderno, confiable y cercano a las personas.

cehr