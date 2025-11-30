Mara Lezama anuncia entrega de 225 nuevas becas académicas; suman 315 apoyos este año en Quintana Roo

Mara Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo, anunció la entrega de 225 nuevas becas académicas del programa Mujer Es Aprender, iniciativa impulsada por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres). Con este nuevo paquete, el número total de apoyos otorgados durante el año asciende a 315 becas , al sumar las 90 previamente anunciadas.

Acompañada de Esther Burgos Jiménez, titular de Semujeres, la gobernadora destacó que esta política pública responde a un compromiso de llevar educación a quienes más la necesitan, especialmente madres autónomas, jefas de familia y mujeres de comunidades mayas que no pudieron continuar sus estudios por motivos personales o económicos.

El programa, respaldado por una alianza con 10 universidades públicas y privadas, permitirá que más mujeres accedan sin costo a una de las 38 licenciaturas e ingenierías disponibles en modalidades mixta, virtual, escolarizada o sabatina.

“Cuando una mujer se educa, cambia su vida y la de quienes la rodean”, subrayó Mara Lezama, al reiterar que este gobierno “humanista y con corazón feminista” apuesta por la formación profesional como herramienta para cerrar brechas y abrir oportunidades.

Por su parte, la secretaria Esther Burgos recalcó que estas becas “abren puertas para que las mujeres crezcan, trabajen, decidan y extiendan sus alas”, y recordó que el registro estará disponible hasta el 12 de diciembre a través de la plataforma oficial de Semujeres.

Al centro, la gobernadora de Quintana, Mara Lezama. ı Foto: Cortesía

La gobernadora enfatizó que estas acciones se alinean con el impulso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para colocar la igualdad sustantiva en el centro de las políticas públicas.

“Cuando una mujer estudia, no hay límites. Cada logro suyo nos acerca a un Quintana Roo más libre, próspero e igualitario. (...) Que se escuche fuerte y claro: Es tiempo de mujeres. Es tiempo de que tu esfuerzo sea reconocido y tus sueños avancen. Vamos juntas con ustedes, por ustedes y para ustedes” Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo



