Ricardo Gallardo entrega maquinaria y apoyos a productores potosinos

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, reafirmó su compromiso con el desarrollo del campo potosino mediante una segunda entrega de nuevo equipamiento, herramientas e implementos destinados a fortalecer las actividades de ganaderos y agricultores de las cuatro regiones del Estado.

Ricardo Gallardo Cardona destacó que, desde el inicio de su administración se ha impulsado de manera decidida a quienes trabajan la tierra, garantizando apoyos directos, sin intermediarios, que permiten optimizar los recursos y mejorar la calidad del producto final.

además, Ricardo Gallardo Cardona anunció el apoyo a este sector no solo continuará, sino que se duplicará durante el 2026 y 2027, con el objetivo de que en los años venideros se refleje un cambio profundo y sostenible en el campo potosino.

En esta ocasión, con una inversión de más de 4 millones de pesos, se beneficiaron a 17 asociaciones ganaderas adheridas a la Unión Ganadera Regional de San Luis Potosí, a quienes se les entregó paneles ganaderos, tanques nodrizas, puertas ganaderas, molinos, básculas, chutes, desgranadoras, prensas, remolques hidráulicos y demás herramientas con las que los beneficiaron podrán modernizar sus procesos de producción y elevar sus estándares de calidad y entrega.

El Gobernador de San Luis Potos, Ricardo Gallardo Cardona, enfatizó que esta visión integral permitirá generar mejores oportunidades de empleo y arraigo en las comunidades rurales, evitando así la separación de familias que se ven obligadas a migrar en busca de mejores condiciones de vida. Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolida una política de respaldo histórico al sector agropecuario, impulsando el bienestar y la estabilidad económica de miles de familias potosinas.

