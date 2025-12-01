Se registra balacera en plaza comercial de Cuautitlán Izcalli; reportan al menos un muerto

Una balacera ocurrió este lunes en Plaza Arkana, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Los primeros reportes señalaron que hay al menos 1 muerto y otras 2 personas más heridas. Entre las víctimas, indicaron, se encuentra un hombre de entre 40 a 45 años de edad.

La balacera presuntamente comenzó en un negocio de lavandería, dentro de la plaza comercial antes mencionada. La detonación de armas de fuego fue realizada por sujetos armados.

TE RECOMENDAMOS: Para mejorar la infraestructura Samuel García anuncia construcción del Puente de la Virgen sobre el río Santa Catarina

Reportes periodísticos indicaban que el ataque, presuntamente, fue directo en el lugar ubicado en la autopista México-Querétaro.

A la Plaza Arkana, arribaron ​elementos de la Policía de Proximidad de Cuautitlán Izcalli y del Grupo Táctico para bridar seguridad y asegurar el lugar.

Además, se afirmó que las operaciones en la plaza comercial continúan realizándose, pese a la violencia registrada este 1 de diciembre del 2025.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR