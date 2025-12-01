Plaza Arkana

Se registra balacera en plaza comercial de Cuautitlán Izcalli; reportan al menos un muerto

La balacera ocurrió en una lavandería ubicada en una plaza comercial de Cuautitlán Izcalli; afirman que el ataque fue directo

Se registra balacera en plaza comercial de Cuautitlán Izcalli. Foto: Ilustrativa.
Por:
La Razón Online

Una balacera ocurrió este lunes en Plaza Arkana, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Los primeros reportes señalaron que hay al menos 1 muerto y otras 2 personas más heridas. Entre las víctimas, indicaron, se encuentra un hombre de entre 40 a 45 años de edad.

La balacera presuntamente comenzó en un negocio de lavandería, dentro de la plaza comercial antes mencionada. La detonación de armas de fuego fue realizada por sujetos armados.

Reportes periodísticos indicaban que el ataque, presuntamente, fue directo en el lugar ubicado en la autopista México-Querétaro.

A la Plaza Arkana, arribaron ​elementos de la Policía de Proximidad de Cuautitlán Izcalli y del Grupo Táctico para bridar seguridad y asegurar el lugar.

Además, se afirmó que las operaciones en la plaza comercial continúan realizándose, pese a la violencia registrada este 1 de diciembre del 2025.

JVR

