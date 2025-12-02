La CNDH apunta a Durango por muerte de 2 reos

Aspecto de la fachada del Cefereso 14 de Durango, en imagen de archivo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y a la Secretaría de Salud de Durango, por violaciones a los derechos humanos y a la protección de la salud y a la vida que derivaron en la muerte de dos personas que permanecían recluidas en el Centro Federal de Reinserción Social No. 14, “CPS Durango” (Cefereso 14) en Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con la CNDH, el 18 de agosto del 2021 su personal visitó a una de las víctimas en el Cefereso 14, quien manifestó que padecía colangitis esclerosante primaria desde su nacimiento, por lo que requería una dieta especial.

A partir de su ingreso a ese centro penitenciario, volvió a presentar dicha afección, lo cual atribuía a que no se le proporcionaban los alimentos adecuados ni el tratamiento farmacológico prescrito por el especialista en gastroenterología. Al haber complicaciones en su estado de salud, se le trasladó en varios momentos al nosocomio del Cefereso y al Hospital General de Gómez Palacio, donde falleció el 27 de noviembre del 2021.

En otro caso, en septiembre del 2022, personal de la CNDH entrevistó a un familiar de otra víctima, quien manifestó que ésta se encontraba privada de la libertad en el Cefereso 14, donde no había tenido seguimiento médico adecuado para su padecimiento de neuropatía y pie diabético.

Esto generó complicaciones de su salud, las cuales derivaron en una neuropatía diabética y en una insuficiencia renal, las cuales no fueron tratadas por ninguna instancia, lo que provocó su muerte.