Romina Contreras presenta Primer Informe; consolidamos a Huixquilucan como tierra de progreso, afirma

Al presentar su Primer Informe de Gobierno, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, hizo un llamado a los integrantes de la administración municipal para continuar trabajando como un solo equipo, con el propósito de que Huixquilucan siga avanzando y se consolide como la tierra de oportunidades en la que se ha convertido y como uno de los mejores lugares para vivir.

Durante la Primera Sesión Solemne de Cabildo, celebrada en el Palacio Municipal, y ante la coordinadora de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Romina Contreras destacó los avances de su administración en materia de obra pública, seguridad, educación, desarrollo social, finanzas y desarrollo económico, entre otras.

Romina Contreras subraya que el trabajo 24/7 ha permitido consolidar a Huixquilucan como una tierra de oportunidades y progreso. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Además, refrendó su compromiso con la ciudadanía para seguir trabajando 24/7, consolidar un gobierno humanista y cercano con la gente, con el propósito de atender sus necesidades, pero, sobre todo, que privilegia la obra pública, el crecimiento ordenado, la seguridad, la movilidad y el desarrollo social, como elementos indispensables para elevar la calidad de vida en Huixquilucan.

“A todas las y los huixquiluquenses, nuevamente les digo que seguiremos trabajando para retribuir su confianza en los próximos dos años de gobierno. En los siguientes meses, concluiremos la mayor parte de los compromisos que asumimos con la ciudadanía en campaña, porque sabemos honrar la palabra con resultados y compromiso”, expresó.

Romina Contreras subrayó que, durante el primer año de esta administración, incrementó en más de 40 por ciento la inversión en obra pública para fortalecer la infraestructura en todos los rubros, por lo que se ha destinado un monto superior a 450 millones de pesos.

En este sentido, mencionó la repavimentación de 217 kilómetros de vialidades, con una inversión de 150 millones de pesos, para seguir avanzando en la modernización de las calles, mejorar el tránsito en las tres zonas que conforman el municipio y seguir elevando la plusvalía en el territorio; así como la estabilización de ocho taludes y muros, con una inversión histórica de casi 85.2 millones de pesos, entre los que destacan el de la Avenida Cristóbal Colón, en el Cuarto Cuartel; Vista Real, en Lomas Country Club; y Parque de Santander, en Parques de la Herradura.

Durante la Primera Sesión Solemne de Cabildo, la alcaldesa Romina Contreras destacó los avances en seguridad, obra pública y desarrollo social. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

Indicó que, para seguir fortaleciendo la infraestructura y la atención a la ciudadanía, se encuentran en proceso de construcción un nuevo comedor comunitario en la colonia Constituyentes de 1917, el Edificio Administrativo “El Plan” y la segunda etapa de la Unidad Deportiva en la comunidad del mismo nombre, que contará con un edificio administrativo con enfermería, un salón de spinning y otro de usos múltiples, una trotapista de cuatro carriles, área de juegos infantiles y otra para adultos mayores, así como áreas verdes.

Además, se concluyó la edificación y se puso en marcha el Centro de Justicia Cívica; en materia de agua, terminó la perforación de tres nuevos pozos, en El Plan, así como en Lomas de Tecamachalco y Lomas de las Palmas, los cuales se están equipando y, próximamente, estarán en operación para sumarse a los 14 que ya abastecen a Huixquilucan; además, fueron entregados cuatro nuevos tanques de almacenamiento en El Hielo, Ignacio Allende, San José Huiloteapan y Zacamulpa.

Romina Contreras señaló también que la atención de la presa El Capulín ha sido una prioridad, por lo que concluyó la construcción de 2.4 kilómetros del colector marginal de Balcones de la Herradura y la instalación de redes retenedoras de basura, se reforestó las márgenes del río San Joaquín y se aplicó cal viva para seguir avanzando en la desinfección y en el saneamiento de este vaso regulador.

En materia de seguridad, Romina Contreras enfatizó que, durante los últimos cuatro años, en Huixquilucan ha disminuido 44 por ciento la incidencia delictiva, y para que las familias sigan viviendo seguras, en este periodo, disminuyó la comisión de 27 delitos de alto impacto, lo que muestra la eficacia de la estrategia municipal de seguridad, que incluye más de 10 mil operativos en este primer año.

La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, agradece el respaldo de los servidores públicos y miembros del Cabildo al finalizar su informe. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En cuanto a equipamiento, se adquirieron 119 nuevas patrullas, tres ambulancias y diferentes vehículos para mejorar los tiempos de respuesta del Sistema Municipal de Emergencias 24/7.

En el rubro de educación, mencionó que continúa el equipamiento y rehabilitación de escuelas a través de la segunda etapa del programa “Acción por la Educación”, con el que, en este primer año de gestión, se han atendido más de 30 planteles para ofrecer espacios dignos a los alumnos, y se inauguraron tres nuevas aulas en el Jardín de Niños “Salvador Novo”, en la colonia San Fernando.

La presidenta municipal, Romina Contreras, presenta los resultados de su Primer Informe de Gobierno de la Administración 2025-2027. ı Foto: Gobierno Huixquilucan

En apoyo a los sectores más vulnerables, el Gobierno de Huixquilucan entregó 26 mil becas y monederos electrónicos y más de 275 mil apoyos alimentarios y desayunos escolares, para respaldar su economía familiar, apoyar su salud y desarrollo integral.

A través del Complejo Rosa Mística del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, que es un ejemplo a nivel nacional e internacional, junto con los tres hospitales municipales, los 27 Centros de Desarrollo Comunitario y las tres unidades móviles, durante este año ofrecieron más de 170 mil consultas y servicios médicos y odontológicos.

Romina Contreras enfatizó que el impulso a la obra pública, la conectividad con la que cuenta el municipio, la seguridad y la gobernabilidad, hacen a este territorio atractivo para la Iniciativa Privada, por lo que actualmente cuenta con más de 2 mil 650 millones de dólares de inversión y sigue en desarrollo.

Asimismo, la alcaldesa indicó que su administración mantiene finanzas sanas y Huixquilucan se convirtió en un ejemplo nacional, al ser el único municipio del país que ha logrado elevar su calificación crediticia por 10 años consecutivos y, actualmente, cuenta con las calificaciones AA-(mex), con perspectiva positiva, por parte de Fitch Ratings; y HR AA+ con perspectiva estable, por HR Ratings.

Como parte de las acciones para mantener un gobierno cercano a la gente y humanista, escuchar a los ciudadanos y atender sus necesidades de manera directa, continúa recorriendo todo el municipio con el programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, con el que se han entregado resultados en las 49 comunidades y 19 fraccionamientos del municipio con la atención de más de 7 mil solicitudes.

Al dar cuenta de estos avances, Romina Contreras señaló que estos muestran la efectividad de este gobierno que ha establecido el humanismo como un modelo de servicio y todos los días se esfuerza para dar continuidad al trabajo que inició hace una década y no ha dejado de dar resultados en beneficio de los huixquiluquenses, lo que también se refleja en las 24 veces que ha sido calificada como la mejor administración municipal del país y 48 meses consecutivos del Estado de México.

Finalmente, Romina Contreras agradeció el respaldo de los integrantes del Cabildo y reconoció la labor 24/7 de su gabinete y de todos los servidores públicos municipales, quienes demuestran su profesionalismo y el cariño que le tienen a Huixquilucan con estos resultados.

“Estos son solo algunos de los resultados que hemos logrado juntos en el primer año de esta administración, a través de un trabajo 24/7 que nos ha distinguido en los últimos cuatro años y en el que no bajaremos la guardia para seguir sirviendo a las y los huixquiluquenses”, concluyó.

Por su parte, la coordinadora de Salud del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), Alejandra Elizabeth Villagrán Guerrero, reconoció el trabajo de la presidenta municipal Romina Contreras por su dedicación constante y compromiso con la comunidad y realizó un llamado a seguir trabajando en colaboración con todos los órdenes de gobierno para seguir dando resultados.

“La colaboración entre todos los órdenes de gobierno, poniendo a la gente por encima de cualquier diferencia, es fundamental para maximizar el impacto de las políticas públicas. Cuando trabajamos con visión institucional y compromiso compartido, los resultados benefician a toda la población, presidenta municipal Romina Contreras la felicitó por los logros alcanzados y le reiteró la disposición del gobierno estatal para seguir trabajando en coordinación”, sentenció.

