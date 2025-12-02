Vero Delgadillo consigue transporte público para 63 mil habitantes de Huentitán, Guadalajara

Con 14 votos a favor, el pleno del Cabildo de Guadalajara aprueba llevar unidades de transporte a Huentitán, pese al voto en contra de la fracción de Morena.

Pese a voto en contra de Morena

Morena votó en contra de la gente de Huentitán negándoles transporte público; sin embargo, Vero Delgadillo saca adelante iniciativa que beneficiará a 63 mil tapatías y tapatíos.

A pesar de los votos en contra de la fracción edilicia de Morena de llevar transporte público a Huentitán, el pleno de Cabildo aprobó la iniciativa de la Presidenta Vero Delgadillo para llevar unidades de transporte público a esta zona de la ciudad.

Regidores de MC, PAN, PRI y Hagamos dan su voto a favor para que la iniciativa de la Presidenta Delgadillo salga adelante en la sesión extraordinaria. ı Foto: Gobierno Guadalajara

Con 14 votos a favor de los ediles de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Hagamos, la iniciativa salió adelante durante la sesión extraordinaria celebrada este lunes 1 de diciembre.

“Estamos con los que merecen esta acción y estamos para trabajar por ellos, por eso voto a favor”, afirmó la Presidenta Vero Delgadillo.

