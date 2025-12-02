Pese a voto en contra de Morena

Vero Delgadillo consigue transporte público para 63 mil habitantes de Huentitán, Guadalajara

Vero Delgadillo logra que el Cabildo de Guadalajara apruebe iniciativa para llevar transporte público a Huentitán; beneficio directo a 63 mil tapatíos

Con 14 votos a favor, el pleno del Cabildo de Guadalajara aprueba llevar unidades de transporte a Huentitán, pese al voto en contra de la fracción de Morena.
Con 14 votos a favor, el pleno del Cabildo de Guadalajara aprueba llevar unidades de transporte a Huentitán, pese al voto en contra de la fracción de Morena. Foto: Gobierno Guadalajara
Por:
La Razón Online

Morena votó en contra de la gente de Huentitán negándoles transporte público; sin embargo, Vero Delgadillo saca adelante iniciativa que beneficiará a 63 mil tapatías y tapatíos.

A pesar de los votos en contra de la fracción edilicia de Morena de llevar transporte público a Huentitán, el pleno de Cabildo aprobó la iniciativa de la Presidenta Vero Delgadillo para llevar unidades de transporte público a esta zona de la ciudad.

Regidores de MC, PAN, PRI y Hagamos dan su voto a favor para que la iniciativa de la Presidenta Delgadillo salga adelante en la sesión extraordinaria.
Regidores de MC, PAN, PRI y Hagamos dan su voto a favor para que la iniciativa de la Presidenta Delgadillo salga adelante en la sesión extraordinaria. ı Foto: Gobierno Guadalajara

Con 14 votos a favor de los ediles de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI y Hagamos, la iniciativa salió adelante durante la sesión extraordinaria celebrada este lunes 1 de diciembre.

“Estamos con los que merecen esta acción y estamos para trabajar por ellos, por eso voto a favor”, afirmó la Presidenta Vero Delgadillo.

