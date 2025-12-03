Explora Tere Jiménez posibilidades de cooperación económica e intercambio comercial con Singapur

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, participó en un encuentro con el presidente de la República de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con quien analizó la posibilidad de impulsar proyectos de innovación tecnológica y manufactura avanzada, así como oportunidades de inversión e inserción de las empresas de ese país en clústeres y cadenas productivas del estado.

En la reunión que se realizó en la Ciudad de México, la gobernadora expuso ante el primer mandatario de Singapur las ventajas competitivas de Aguascalientes y algunos de los logros que hoy posicionan a esta entidad como líder regional en materia de desarrollo económico, innovación y atracción de inversión extranjera.

“Estoy segura de que este encuentro es el inicio de una nueva etapa en la que la innovación, el talento y la visión estratégica nos acercarán aún más. En Aguascalientes estamos preparados para recibir a los inversionistas: contamos con fortalezas que nos colocan como uno de los mejores estados para vivir e invertir, como seguridad, paz laboral, crecimiento económico, certidumbre jurídica, personal altamente calificado, ubicación estratégica, conectividad y muchas ventajas más; sin duda somos un destino atractivo para la inversión”, destacó Tere Jiménez.

Durante la reunión, la gobernadora de Aguascalientes precisó que en una reciente visita de trabajo a Singapur, se exploraron nuevas oportunidades con empresas dedicadas al almacenamiento energético, la automatización industrial y el control inteligente; además de acercamientos para ampliar capacidades de manufactura avanzada y mejorar procesos en los sectores automotriz, electrónico y de movilidad eléctrica.

De igual forma, dijo que en esa visita se establecieron vínculos con la industria de semiconductores y se promovieron iniciativas para acelerar la digitalización de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas; también se analizaron algunos proyectos relacionados con infraestructura de datos, inteligencia artificial y servicios en la nube.

“Estas acciones, junto con la adopción de tecnología en el sector agroalimentario, permitirán que los productos con el sello “Hecho en Aguascalientes” lleguen a nuevos mercados en Singapur y el resto de Asia. Este encuentro abre importantes rutas para consolidar oportunidades compartidas de gran alcance”, subrayó Tere Jiménez.

Durante el encuentro, en el que también participó la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, así como los gobernadores de Querétaro y Yucatán, Mauricio Kuri González y Joaquín Jesús Díaz Mena, respectivamente, se fortaleció la relación bilateral entre México y Singapur, y se abrieron nuevas oportunidades de cooperación económica entre ambos países.

En el marco de la visita de estado que realiza por México, Tharman Shanmugaratnam reconoció el potencial de este país como destino para las inversiones singapurenses y para impulsar el intercambio comercial entre ambas regiones.

