Apagón CFE en Jalisco HOY 5 de diciembre: ¿Habrá cortes en Guadalajara y Tlaquepaque?

Esto es TODO lo que sabemos del apagón en Jalisco HOY 5 de diciembre.

Toma precauciones y prepara la power bank y la linterna, pues la Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió sobre un apagón en Jalisco para este viernes 5 de diciembre. Así que, si en tu agenda hay actividades personales o de trabajo programadas para hoy, cuidado, pues podría afectarte.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la CFE advirtió sobre un corte de energía que dejará sin suministro eléctrico a cientos de personas. Pero ¿quiénes serán los principales afectados? Te decimos.

Este será el estado afectado por el apagón de la CFE HOY 5 de diciembre

Así como leíste: un solo estado de México será el afectado por el apagón anunciado por la Comisión Federal de Electricidad para este viernes 5 de diciembre.

Imagen ilustrativa de un apagón. ı Foto: Flickr

Se trata de Jalisco y, en particular, del municipio de Tlaquepaque, donde autoridades informaron que, debido a “trabajos de mantenimiento y a mejoras en nuestra red de distribución” se suspenderá el servicio eléctrico en una zona del municipio.

¿En qué parte de Tlaquepaque, Jalisco, será el apagón de HOY 5 de diciembre?

Además, el apagón en Tlaquepaque no está programado para todo el municipio, sino solo para los domicilios y edificaciones dentro de la zona del Centro Histórico.

Comunicado de la CFE. ı Foto: Redes sociales

Lo anterior, además, fue de las 04:00 horas a las 11:00 horas de este viernes 5 de diciembre, es decir, desde la madrugada hasta la mañana.

Por ello, se prevé que, al corte de esta nota, el apagón haya terminado, y no se registren más afectaciones a causa de éste.

¿Habrá un apagón en Guadalajara, Jalisco?

Otra pregunta frecuente respecto del apagón de este viernes 5 de diciembre es sobre si se extenderá a Guadalajara, capital de Jalisco y uno de sus municipios más poblados.

La respuesta es: no, hasta el momento, no se ha informado que el apagón vaya a extenderse hasta Guadalajara, ya sea dentro del horario antes anunciado o en alguna otra fecha.

Un aspecto de los edificios históricos de Guadalajara. FotosPixabay

Sin embargo, es importante mantenerse informados a través de los canales oficiales de la CFE, para conocer posibles apagones e incidentes próximos.

¿Y si ya pasó el apagón y sigo sin tener luz?

Ante un caso en el que el apagón haya terminado, y aún no se haya restablecido el suministro eléctrico en tu colonia o domicilio, la CFE recordó a la ciudadanía el número telefónico para reportar incidencias: 33 16 02 59 56.

