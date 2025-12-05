Despliegan 280 elementos en Tianguis Navideño de Jardines de Morelos, en Ecatepec.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, instruyó realizar operativos diarios en el tianguis navideño del fraccionamiento Jardines de Morelos con la participación de policía municipal, Marina, Protección Civil y Juzgado Cívico, para garantizar la seguridad de los miles de asistentes que acuden a realizar compras de temporada.

Con un despliegue de 280 elementos de policías de Ecatepec, Marina, y autoridades de diversas áreas del gobierno municipal se realizó un operativo en el tianguis ubicado en la Sección Fuentes de la citada comunidad, para prevenir venta de bebidas alcohólicas, verificar instalaciones eléctricas y de gas, y asegurar la paz y el orden en la zona.

Edmundo Esquivel Fuentes, subdirector operativo de la policía municipal, afirmó que la alcaldesa Azucena Cisneros instruyó despliegues permanentes desde el pasado 20 de noviembre, con autoridades de diversas dependencias del gobierno para prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a las familias que acuden a estos sitios tradicionales.

Fuerzas municipales y federales recorrieron el tianguis navideño de Jardines de Morelos para verificar que cumplan con el reglamento respecto a medidas de seguridad en instalaciones eléctricas y de gas, sobre todo en aquellos negocios de comida.

Durante el recorrido, personal de Protección Civil y Movilidad pidieron a los comerciantes respetar los espacios limitados para evitar aglomeraciones y accidentes, además de que verifiquen sus conexiones para prevenir fugas y cortos circuitos.

Comerciantes de los tianguis navideños afirman que desde que iniciaron los operativos se perciben ambientes de orden y paz, y ello lleva a los consumidores a salir hasta tarde. “Es un tianguis muy bueno, muy tranquilo, hay gente que viene a comprar y se va a las altas horas de la noche”, señaló Teresa, vendedora de pantalones de mezclilla.

Josué Jiménez, quien vende postres, reiteró que hay mayor tranquilidad con la presencia de autoridades y fuerzas policiacas. “Está muy bien para la seguridad de la gente que viene a la romería, el ambiente se siente tranquilo y la gente camina con seguridad”, dijo.

