Horacio Duarte convoca a marchar en defensa de Claudia Sheinbaum este 6 de diciembre.

Tras afirmar que en el Estado de México se defenderán los siete años del proyecto de transformación encabezado hoy por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, invitó a las y los mexiquenses a marchar en el Zócalo de la Ciudad de México este sábado 6 de diciembre.

“Los quiero invitar a que mañana nos acompañen en el Zócalo de la Ciudad de México a festejar 7 años de transformación, a respaldar con claridad a la Presidenta porque ninguna difamación, ningún ataque, ninguna misoginia podrá con un pueblo valiente como el pueblo de México, como el pueblo del Estado de México”, dijo Duarte Olivares durante el Primer Informe de Gobierno de Raciel Pérez Cruz, presidente municipal de Tlalnepantla.

Frente a miles de habitantes del oriente del Estado de México, Duarte Olivares afirmó que a “las y los señores de la derecha”, no les gusta que hoy los jóvenes tengan asegurada una beca en la Constitución, que los adultos mayores tengan garantizada una pensión y que las mujeres tengan un papel protagónico en la historia del país.

Explicó que, con mentiras, difamaciones y calumnias, la derecha piensa que destrozarán el proceso de transformación, pero, afirmó, no avanzarán.

En el evento, donde miles de voces gritaron al unísono, ¡presidenta no estás sola!, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, se declaró un soldado de la Cuarta Transformación.

Además, resaltó que, solo gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Gobernadora Delfina Gómez, el oriente del Estado de México ha dejado de ser periferia para convertirse en una zona de desarrollo y bienestar.

JVR