Esteban Villegas impulsa aprobación de Ley de Ingresos 2026 de alcaldesa de Pueblo Nuevo

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, junto a la alcaldesa de Pueblo Nuevo, Nancy Flores Orlenas.

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, respaldará la propuesta de Ley de Ingresos 2026 de la presidenta municipal de Pueblo Nuevo, Nancy Flores Ornelas.

Durante su gira de trabajo en El Salto, donde supervisó la construcción de un nuevo puente vehicular y peatonal, el mandatario estatal destacó la coordinación con la alcaldesa en beneficio de las y los duranguenses.

Al respecto, adelantó que hablaría con diputados locales del PRI para que avalen la propuesta de Ley de Ingresos para realizar "las obras que Pueblo Nuevo requiere".

Lo anterior, dijo, porque su partido mantiene la mayoría legislativa en el Congreso del Estado y pese a que “algunos” diputados votaron en contra el al Paquete Económico 2026, presentado por el Ejecutivo.

“Vas a tener mi apoyo y mi respaldo, yo voy a hablar con los diputados, para que te puedan aprobar tu ley de ingresos . Nosotros tenemos mayoría, aunque a mi no me lo hayan aprobado algunos, de todos modos la pasé. Yo voy a hacer que tu ley de ingresos te la puedan aprobar para que tengas el recurso que tú necesitas para hacer las obras que Pueblo Nuevo requiere", afirmó.

El pasado 3 de diciembre, la alcaldesa entregó su propuesta de Ley de Ingresos 2026 a integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado de Durango.

Al respecto, la legislatura estatal indicó que cada presidenta y presidente municipal expusieron la realidad económica y social de sus municipios, y explicaron los recursos que prevén recaudar durante el próximo ejercicio fiscal.

“Este ejercicio ha permitido un análisis responsable y transparente, (...) con el objetivo de fortalecer la planeación municipal y mejorar la recaudación de manera justa y eficiente", puntualizó.

