Piden ayuda para localizar a Helena, de 18 años, desaparecida en Chihuahua

Piden ayuda para localizar a la joven Helena de la Grave, de 18 años.

Autoridades de Chihuahua, así como medios de comunicación locales, solicitan ayuda a la ciudadanía en general para localizar a la joven Helena de la Grave Alvídrez, vista por última vez en la capital del estado.

La Fiscalía General de Chihuahua publicó una ficha de búsqueda para Helena de la Grave, joven de 18 años que fue vista por última vez a principios de mes en la colonia Ángel Trías de Chihuahua capital.

“Se le vio por última vez en la colonia Ángel Trías en esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 03 de diciembre de 2025 y hasta el momento se desconoce su paradero”, se lee en la ficha de búsqueda.

Ficha de búsqueda para Helena de la Grave. ı Foto: Fiscalía Chihuahua

De la Grave Alvídrez es descrita como una mujer mexicana de 1.58 metros de altura, complexión delgada, ojos café, cabello lacio y pelirrojo y cara ovalada. Se anota que la ropa que llevaba el último día en que fue vista era una blusa tipo croptop color negro, una chamarra negra, falda de pana color beige, medias negras y botines color negro.

La Fiscalía de Chihuahua pidió a la ciudadanía en general compartir cualquier información que lleve a la localización de Helena, y para ello compartió canales como el número de emergencia 911 y el 089 para denuncia anónima.

Asimismo, remarcó que la información puede compartirse mediante los canales digitales de la Fiscalía de Chihuahua (en ESTE ENLACE) o mediante los teléfonos que apunta en la ficha de búsqueda.

A la petición de ayuda se sumaron medios locales como Tiempo, La Opción y La Patrona Noticias.

Se espera que, en próximos días, se brinde más información sobre los trabajos para localizar a la joven, cuya desaparición conmocionó a la ciudadanía chihuahuense.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am