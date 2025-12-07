Rescatan a cinco buzos desaparecidos en Isla Espíritu Santo, Baja California Sur

Secretaría de Marina, logró el rescate de cinco buzos de nacionalidad extranjera, que habían sido reportados como desaparecidos mientras realizaban actividades de buceo al norte de la Isla Espíritu Santo.

La emergencia se activó este viernes 6 de diciembre, luego de que se recibiera una llamada alertando sobre la desaparición del grupo. De inmediato, se pusieron en marcha los protocolos de búsqueda y rescate marítimo.

Para localizar a los buzos, se coordinó el despliegue de recursos aéreos y marítimos: desde la Base Aeronaval de La Paz (BASANPAZ) se movilizó una unidad aérea, mientras que la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de La Paz envió una embarcación tipo Defender.

🛑Personal de la Armada de México realizó el rescate de cinco personas que habían sido reportadas como desaparecidas mientras realizaban actividades de buceo en inmediaciones de la punta norte en Isla Espíritu Santo, Baja California Sur.🇲🇽👊 pic.twitter.com/yQk3ABSqdn — jorge sánchez torres (@jorgesncheztor1) December 7, 2025

Tras iniciar un patrón de búsqueda en la zona, los equipos lograron localizar a las cinco personas y realizar su rescate de manera oportuna.

Una vez a salvo, los rescatados fueron trasladados a las instalaciones de la Cuarta Zona Naval en La Paz, donde personal de Sanidad Naval les realizó una valoración médica, confirmando que se encontraban estables y en buen estado de salud. Posteriormente, los buzos se retiraron por sus propios medios.

La Secretaría de Marina recordó a la ciudadanía los números de emergencia para atención en el mar: el 612 122 6513 para la Cuarta Zona Naval, y el 800 627 4621 (800 MARINA1) de contacto nacional.

En la imagen, un elemento de la Marina ı Foto: Cuartoscuro

