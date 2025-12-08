Alfredo Ramírez Bedolla entrega 122 patrullas para fortalecer la seguridad en Michoacán.

Para fortalecer la seguridad y la operatividad de las corporaciones de seguridad, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, entregó 122 patrullas para agentes de la Guardia Civil y policías de 15 municipios.

“Hoy puedo decirles que estamos unidos municipios, autogobiernos, Gobierno federal y el Gobierno de Michoacán para enfrentar de manera decidida a la delincuencia”, afirmó el mandatario estatal.

Ramírez Bedolla destacó que las 122 patrullas entregadas contribuyen a fortalecer el esquema operativo de las fuerzas de seguridad en Michoacán, a fin de que los agentes policiales cuenten con unidades de alta tecnología para atender diversas situaciones en esta materia.

Detalló que 81 vehículos son para agentes de la Guardia Civil, a efecto de robustecer los trabajos que se desarrollan en las distintas regiones de la entidad y los 41 restantes para los municipios de Angamacutiro, Cotija, Epitacio Huerta, Jacona, José Sixto Verduzco, Lázaro Cárdenas, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Sahuayo, Tacámbaro, Tancítaro, Tingüindín, Vista Hermosa, Zamora y Zitácuaro.

Señaló que las nuevas unidades mejorarán la capacidad de respuesta de los elementos de la Guardia Civil y de las policías municipales, al permitirles reaccionar rápidamente a las llamadas de emergencia, mientras realizan su labor de manera profesional, digna y segura.

JVR