Hospital Regional del ISSSTE en Tlajomulco realiza jornada quirúrgica de cataratas.

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, anunció el inicio de una jornada quirúrgica de cataratas en el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

“Hoy inició una exitosa jornada de cirugía de cataratas en el Hospital Regional de Tlajomulco del @ISSSTE_mx”, compartió en redes sociales.

El director del nosocomio, Alan Ulises Solano Magaña, detalló que la jornada, la cual se lleva a cabo durante tres días en los nuevos quirófanos del hospital, beneficiará a 50 derechohabientes, quienes recuperarán la vista con este procedimiento ambulatorio y de mínima invasión.

“En el primer día de actividades se operó a 18 pacientes. (...) Esta jornada es resultado del compromiso nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer los servicios quirúrgicos en el país mediante la construcción y reapertura de hospitales y quirófanos”, indicó.

El coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública en Jalisco, Juan Antonio Santoscoy Aceves, indicó que la jornada oftalmológica forma parte de la Estrategia Nacional de Cirugía de Catarata “Ver por México”, cuyo objetivo es combatir este padecimiento, que destaca como la principal causa de ceguera reversible en el país.

“Hoy damos un gran paso en la entidad con el programa ‘Ver por México’. (...) Trabajamos para atender a personas que van a recuperar su vista y con ello su calidad de vida”, mencionó.

Finalmente, el subdirector médico del HRAE de Tlajomulco de Zúñiga, Francisco Jaffet Ramírez Ramírez, resaltó que el propósito central de esta jornada es devolver autonomía, movilidad e independencia a los pacientes, especialmente adultos mayores, cuya vida cotidiana se ve limitada por esta afectación.

En ese sentido, el derechohabiente Miguel Guerrero García agradeció la atención del personal médico del ISSSTE durante su intervención.

“Todos son muy excelentes, me atendieron muy bien, muy agradable. Muy contento me voy, muchísimas gracias por su atención”, expresó.

