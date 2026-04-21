Estalla protesta en Veracruz y paran 60 hospitales

LAS RUTAS de la Salud, captadas el 28 de marzo, llevan medicamentos a Veracruz

Cientos de trabajadores del sector salud de Veracruz se manifestaron y tomaron las instalaciones de hospitales en 14 municipios de la entidad, en protesta por la falta de medicamentos en las unidades médicas y por mejores condiciones laborales.

Los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) se desplegaron de manera simultánea desde la zona norte hasta el sur, abarcando 60 hospitales, más de 800 centros de salud y 11 jurisdicciones sanitarias.

El Dato: LA PROTESTA surgió tras más de un año de solicitudes del personal que no tuvieron respuesta de las autoridades, lo que generó inconformidad entre los trabajadores.

Los municipios donde se reportaron manifestaciones afuera de los hospitales son: Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica, Córdoba, Tantoyuca, Ixhuatlán del Sureste, Tempoal, Coatzacoalcos, Naranjos, Tlalixcoyan, Tuxpan, Martínez de la Torre y Papantla, aunque no se reportó suspensión en la atención médica que se brinda a la población.

En Poza Rica, los trabajadores del sector salud señalaron que en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria no hay las condiciones para poder laborar, ya que hay desabasto de uniformes y fallas en las instalaciones eléctricas y en la red de agua.

En la capital, en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, los manifestante pidieron la destitución de Marcela Pozos Jerónimo, subdirectora de Recursos Humanos de los servicios de salud del estado; también, de Ana Victoria López Pérez, jefa del Departamento de Prestaciones Sociales al Personal, y de Noelia Lagunes Calderón, jefa del Departamento de Administración de Personal.

800 centros de salud afectados durante la protesta

También pidieron asignación inmediata de plazas escalafonarias, respeto a las condiciones generales de trabajo, pago en efectivo de las medidas de fin de año 2026 y subsecuentes, pago en efectivo de uniformes libres de gravamen, abasto de medicamento y calidad de insumo médico, no intromisión en la vida sindical, cumplimiento de las condiciones generales de trabajo a personal transferido y no transferido, así como respeto y trato digno a todo el personal.

En Coatzacoalcos, más de 450 trabajadores adscritos a la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud tomaron la Jurisdicción Sanitaria número XI.

Matilde Rincón Pérez, secretaria general de la subsección 3, pidió que se garantice el abasto de medicamentos, ya que es “triste” que los pacientes no puedan contar con sus respectivos fármacos.

“Es grave y triste para nosotros los trabajadores, porque somos los que damos la cara al paciente y con tristeza vemos que se van con la receta sin poder surtirla y muchos no tienen para comprar el medicamento”, declaró.

RADIOGRAFÍA DEL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO ı Foto: Especial

Aunque no se suspendió la atención médica a la población, en varios hospitales de Veracruz el servicio de atención médica a pacientes se vio afectado debido a retrasos en consultas y trámites.

Para mantener la operatividad, en distintas áreas se establecieron guardias que permitieron dar continuidad a la atención básica, principalmente en casos urgentes.

Usuarios que acudieron a unidades médicas reportaron demoras, sobre todo en consultas generales, servicios administrativos y procedimientos no prioritarios, donde la atención avanzó en forma intermitente.

En Córdoba, uno de los puntos más importantes de la movilización de los trabajadores, en instalaciones como la clínica Vida Córdoba y el Hospital General Yanga, la jornada se desarrolló con actividad parcial y avisos informativos dirigidos a la población usuaria.

En respuesta, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó en conferencia de prensa que ya se mantiene diálogo con una parte del sindicato para revisar las demandas.

Indicó que algunos trabajadores han sido transferidos de esquema laboral al IMSS-Bienestar, por lo que se debe analizar si existen adeudos pendientes o si se trata únicamente de cambios administrativos.

También afirmó que el sistema de salud bajo el modelo IMSS-Bienestar mantiene un abasto cercano a 90 por ciento en medicamentos e insumos, y reiteró que las peticiones serán revisadas para determinar cuáles proceden.

La Razón publicó en diciembre que en el Presupuesto de Egresos del 2026, el gobierno estatal que encabeza la morenista Rocío Nahle incrementó 25 por ciento el salario de la gobernadora, mientras que a los servicios de salud le aplicó un recorte de siete mil 414 millones 317 mil 839 pesos, que representa 38.7 por ciento menos en recursos que en 2025.

A pesar de la ola de críticas y cuestionamientos, la mandataria estatal no dio marcha atrás en la resolución y decidió aumentar sus ingresos. Así, Nahle García pasó de tener una percepción mensual neta de 67 mil 800.42 pesos a 84 mil 750.53 pesos aplicable para este año.

De igual forma, los directores generales pasaron de percibir 53 mil 139.29 pesos a 66 mil 424.11 pesos al mes; es decir, también 25 por ciento más de ingreso. Además, la alta burocracia de Veracruz recibirá múltiples prestaciones ordinarias, que incluyen ayudas, despensa, compensaciones y gratificaciones.