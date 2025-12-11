Consejo Nacional de Seguridad Pública

Alfredo Ramírez Bedolla destaca iniciativa de combate a la extorsión de la Presidenta Sheinbaum

Alfredo Ramírez Bedolla destacó la iniciativa de combate a la extorsión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por el Congreso de la Unión, la cual será una Ley General

Alfredo Ramírez Bedolla este jueves en la CDMX. Foto: Captura de pantalla.
Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la iniciativa de combate a la extorsión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por el Congreso de la Unión, la cual será una Ley General.

En Palacio Nacional, Michoacán fue tomado como ejemplo jurídico para esta ley, la cual permite a funcionarios públicos federales y estatales denunciar este delito y se persiga de oficio.

Alfredo Ramírez Bedolla propuso reformas para brindar mejores garantías y protección a las víctimas y a los denunciantes del delito de extorsión.

Alfredo Ramírez Bedolla refrendó el compromiso para implementar tecnologías que inhiban la entrada y salida de llamadas telefónicas celulares en los centros penitenciarios.

