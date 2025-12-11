Extorsión, reto mayor a enfrentar, admite Sheinbaum

Por ser un delito que continúa afectando a la ciudadanía, la extorsión representa el reto mayor a enfrentar el siguiente año, reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al encabezar la 52 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a avanzar en la erradicación de este delito, sobre todo ahora que ya se cuenta con un marco normativo a nivel federal para cumplir con tal objetivo y el cual pidió replicar en las constituciones de cada entidad federativa.

“¿Qué pienso yo en los retos hacia adelante? Creo que uno de los grandes retos, además de todo el trabajo de coordinación, es avanzar más en la erradicación de la extorsión en el país y por eso esta modificación que hubo en la Constitución, la ley que planteamos y las leyes que ya están aprobando en sus estados… Afecta de manera distinta en cada estado, hay estados con mayor presencia de este delito, estados que prácticamente no lo tienen, pero que necesitamos intervenir todos de manera coordinada para poderlo atender”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que entre los cambios que se impulsaron para el combate a este delito se creó el registro de telefonía celular para evitar que los teléfonos sean utilizados para cometer extorsiones.

“Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo a habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año cuando nos veamos en esta sesión ordinaria podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la sesión, se aprobaron 11 nuevos acuerdos para fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad, en donde el primer bloque está enfocado en atacar la extorsión, al instruir a todos los gobernadores a homologar la legislación en la materia; la Fiscalía General de la República (FGR) emitirá un manual de operación para que las fiscalías o unidades para recibir, investigar y perseguir el delito, para lo cual se tendrá como límite febrero de 2026.

Otro de los acuerdos tomados fue la actualización de la Certificación Policial, ya que su integración vigente data de 2016.

“La modernización de estos componentes garantiza que la certificación policial no sea un trámite un mero trámite formal, sino un proceso sólido que asegure competencias profesionalismo y legitimidad, fortaleciendo con ello la confianza ciudadana y la capacidad operativa de las corporaciones en todo el país”, dijo la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

El Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó los resultados a la baja en la incidencia delictiva dados a conocer desde el martes; no obstante, enfatizó también que la extorsión es el que más preocupa particularmente a los productores.

Mencionó que la armonización en el marco normativo contra este ilícito permitirá dotar de certidumbre a las víctimas y contar con herramientas y criterios uniformes.

El funcionario agradeció a los gobernadores por su disposición para sumar esfuerzos en la atención a la seguridad.

Presente en la sesión, la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, dijo estar consciente de los retos que se presentan y ante los cuales consideró importante apegarse a la estrategia de seguridad trazada, así como la colaboración entre fiscalías y el fortalecimiento de las investigaciones, judicialización y el incremento de sentencias condenatorias cuando sea procedente.

“En esta nueva etapa, la Fiscalía General de la República asume el compromiso de fortalecer su participación y aportar mayores resultados en la parte que nos corresponde… No cesaremos en nuestros esfuerzos para dar un nuevo impulso a la dignificación y profesionalización de la procura procuración de la justicia federal a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a construir una fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados”, dijo.

Así, subrayó que se combatirá “cualquier resquicio de corrupción y negligencia”, además se aprovecharán los sistemas y procedimientos previstos en las leyes en materia de seguridad.

“Estoy convencida que la autonomía de la fiscalía debe honrarse y garantizarse, pero con visión de estado, con trabajo eficiente y con resultados. Combatiremos la impunidad garantizando el respeto a los derechos humanos. Impregnaremos en todas las estructuras de la fiscalía la visión humanista del derecho penal en que la que tiene como fin la paz por medio de la justicia”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR