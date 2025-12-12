Azucena Cisneros reporta saldo blanco tras paso de 2 millones de peregrinos por Ecatepec.

Al menos dos millones de feligreses pasaron por Ecatepec en su trayecto a la Basílica de Guadalupe, sin incidentes y con acompañamiento policiaco de fuerzas federales, estatales y municipales, además de recibir atención médica por padecimientos menores derivado de largas caminatas, como resultado del operativo “Peregrino Seguro”, informó la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Precisó que en el despliegue participaron 300 elementos y 80 unidades de los diversos agrupamientos de la policía municipal, Marina, Guardia Nacional, Defensa, Protección Civil y policía estatal, quienes mantuvieron presencia permanente a lo largo de vía Morelos, donde se ubicaron cinco módulos de apoyo que brindaron hidratación y atención médica.

El gobierno municipal recibió a los feligreses con calles iluminadas y limpias, además de que fueron atendidos 2 mil 500 peregrinos por personal de Protección Civil, Bomberos y Rescate Urbano, que desplegó a un total de 91 elementos, además de contar con el apoyo de 51 paramédicos, médicos y enfermeras voluntarias aunado a tres ambulancias del sector privado, tres unidades más del municipio de Nezahualcóyotl y una del SUTEyM.

Los motivos más reiterados para atención médica de peregrinos fueron lesiones musculares, ámpulas, contusiones, luxaciones, adormecimiento de pies, hipertensión y esguince, derivados de largos periodos de caminata.

El municipio fue paso de feligreses provenientes de municipios como Teotihuacán, Temascalapa, Pachuca, Zumpango, Hueypoxtla, Jilotzingo, Tizayuca, Tecámac y Acolman, entre otros.

Durante el paso de cientos de miles de peregrinos, policías del Sector 9 ubicaron a una mujer que perdió de vista a su hija adolescente y, tras una búsqueda inmediata y difusión por altavoces, fue localizada metros adelante y reintegrada sana y salva; en otro hecho, elementos del Sector 10, junto con la Célula de Búsqueda, localizaron a un menor de 11 años extraviado entre la multitud, al que llevaron a salvo con su familia en la colonia La Estrella.

Como parte del operativo, elementos de la Defensa, Marina y Guardia Nacional realizaron recorridos de proximidad social para prevenir incidentes de violencia o comisión de delitos de alto impacto.

Ante la baja afluencia de peregrinos, a las 13 horas de hoy, comenzó el retiro de los módulos de atención e hidratación para que paramédicos y personal operativo retornaran a sus actividades, aunque continúa un patrullaje permanente en toda la vialidad y monitoreo mediante cámaras de vigilancia del Centro de Mando.

En su paso por Ecatepec, los feligreses señalaron que fue notoria la presencia de policías en todo el trayecto, lo cual los hizo caminar con tranquilidad incluso por la noche y madrugada. “Gracias a Dios tenemos mucho apoyo de la policía, con seguridad y para el tránsito, y de quienes nos ayudan con agua, me siento segura en el trayecto”, dijo la señora Virginia Palafox.

Mientras que el peregrino Alfredo Rodríguez reconoció que hubo vigilancia constante y una oportuna atención médica para su esposa, que presentó una ampolla. “Desde que agarramos Venta de Carpio he visto mucha seguridad, muchas patrullas y atención médica, se les agradece a los policías y paramédicos por todo”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR