Detienen a policías de Coatepec por extorsión

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz (FGJ) aprehendieron a tres elementos policiacos municipales señalados del presunto delito de extorsión agravada, quienes habrían exigido y recibido dinero de una persona a cambio de no detenerla.

Agentes de la Unidad Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión ejecutaron las órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Control que fueron ejecutadas este viernes contra Cristian “N”, Jaime “N” y José “N”, elementos activos de la Policía Municipal de Coatepec, del estado de Veracruz.

Las investigaciones encontraron que los tres oficiales habrían exigido y recibido dinero de una persona a cambio de no detenerla por una supuesta participación en la tala ilegal de árboles.

La FGJ del Estado informó que en respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, serán presentados ante la autoridad judicial que los requiere, quien definirá su situación jurídica en su próxima audiencia inicial.

Recientemente el Congreso del Estado de Veracruz aprobó el Dictamen de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal y de las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General, todos ordenamientos del estado de Veracruz, en materia de armonización nacional del delito de extorsión, flagelo que es particularmente sensible en la entidad.