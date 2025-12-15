Anuncian que Sinaloa recibirá 308 mdp en fondos federales para seguridad en 2026

Con el establecimiento de cuatro acuerdos sustantivos relativos a la distribución de los fondos federales de apoyo para los estados para este 2026, la semana pasada se realizó el Consejo Nacional de Seguridad Pública que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum con la presencia de los mandatarios estatales, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya, en el marco de su Conferencia Semanera, al destacar que el próximo año Sinaloa recibirá en este rubro 308 millones de pesos.

“Asistí al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el cual regularmente se acuerdan una serie de hechos, acontecimientos que va a haber el próximo año, con respecto al trabajo conjunto, colectivo, de las instituciones de seguridad pública”, indicó.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, brindó detalles de los recursos aprobados para Sinaloa por parte de la federación, especificando que el monto de los 308 millones de pesos se dividen en dos fondos, a los cuales además se suma la aportación del Gobierno Estatal.

TE RECOMENDAMOS: A través de decreto Michoacán elimina multas de tránsito para evitar corrupción

“El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), este viene con un poco más de 280 millones de pesos en cuanto a lo federal y el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), viene con un poco más de 27 millones de pesos, esto en conjunto hacen los 308 millones de pesos que les comento y a esto hay que agregarle todavía la parte estatal con la que se componen estos fondos, que también entre ambos fondos es de cerca de 147 millones de pesos para este 2026”, afirmó.

Jenny del Rincón agregó que los otros acuerdos tienen que ver con lineamientos para la operación de distintas instituciones como los Centros de Justicia para la Mujer y los Centros de Control de Confianza, que también van a homologar a un nuevo modelo, además de diversos aspectos para unificar criterios de registros.

“Fortalecimiento de la estrategia contra la extorsión, lineamientos que tienen que ver con las bases de datos en cuanto al registro de las carpetas de investigación de las Fiscalías, de las personas desaparecidas y no localizadas, del delito de homicidio doloso, para que se homologue a nivel nacional como se van dando estos registros en todos los estados y haya una estadística clara a nivel nacional”, precisó.

Para concluir, el Secretario Ejecutivo del SESESP, detalló que los fondos del FASP crecieron este año un 5.5 por ciento, mientras que el FOFISP crecerá un 1 por ciento, incrementos que son determinados de manera general para todos los estados de la república mexicana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR