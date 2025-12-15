Fin a despilfarro, ahorro y obras, destaca Armenta

Al entregar su Primer Informe de Gobierno, el gobernador Alejandro Armenta destacó que Puebla pasó de ser un estado marcado por el huachicol a convertirse “en un referente nacional en la recuperación de hidrocarburos robados”.

Destacó que recuperaron más de 2 millones de litros durante su primer año de gobierno, gracias a la estrategia respaldada por Pemex y con la estrecha coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, la Guardia Nacional y policías municipales.

El Dato: El Museo Internacional del Barroco será transformado en el Centro de las Bellas Artes de Puebla, un recinto dedicado a la formación artística.

Acompañado por gobernadores, senadores, diputados y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el gobernador dijo que Puebla “es un estado inmensamente rico que no ha avanzado durante décadas, ya que los gobiernos neoliberales nunca creyeron en los derechos del pueblo”.

Añadió que “nunca más habrá un saqueo al erario como el de los gobiernos neoliberales” y que “el dinero público ya no es más un botín”.

Desde el Parque Metropolitano y con el Museo Internacional del Barroco de fondo, el gobernador dijo que dicho museo, “durante años, fue el símbolo del despilfarro, la corrupción y el abuso del poder”, y para el próximo año se transformará en el Centro de las Bellas Artes de Puebla, un recinto dedicado a la formación artística.

Agregó que hoy Puebla vive la política social más grande de su historia, pues más de 600 mil poblanos reciben pensión y 140 mil mujeres cuentan con un apoyo que reconoce su trabajo.

Además, 71 mil personas con discapacidad cuentan con un apoyo para vivir con dignidad y 15 mil niñas y niños reciben un apoyo directo y otros 15 jóvenes tienen oportunidades de capacitación y empleo.

En materia de seguridad, dijo que el gobierno estatal impulsó el plan Puebla Segura, en el cual se invirtieron más de mil 240 millones de pesos, pues se adquirieron 237 patrullas, se instalaron 13 torres de videovigilancia y se fortaleció la coordinación interinstitucional.

“Los resultados reflejan reducciones significativas en delitos de alto impacto, feminicidios y desapariciones, con un enfoque preventivo y de justicia social”, detalló el mandatario estatal.

Además, destacó que más del 67 por ciento del gasto programable se destinó a salud, educación y vivienda. Programas como Salud Casa por Casa, apoyos a niñas, niños, jóvenes y madres trabajadoras, así como la atención a más de un millón y medio de personas mediante programas federales, consolidaron una política de cercanía y dignidad.

A través del programa de obra comunitaria Por Amor a Puebla, la ciudadanía decidió las prioridades de inversión. Cinco mil obras en los 217 municipios, con comités encabezados por mujeres, fortalecieron la participación social y la equidad territorial.

En desarrollo económico, infraestructura, campo, turismo y movilidad, Puebla avanzó con inversiones históricas, recuperación de caminos, apoyo al sector productivo y proyectos estratégicos como el cablebús, polos de desarrollo y la marca Cinco de Mayo, con impacto nacional.

El gobernador Alejandro Armenta dejó en claro que Puebla vive una transformación profunda, honesta y humana. Con honestidad, ejemplo, liderazgo y en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, el estado se consolida como ejemplo de que gobernar con el pueblo no sólo es posible, sino eficaz.

También subrayó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han dejado atrás décadas de rezago y desigualdad, fruto de la visión humanista del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“La Cuarta Transformación nació como una ruptura con el viejo régimen, no sólo con sus prácticas, sino también con sus formas, en cómo se gobernaba; se trata ahora de seguir construyendo una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino al servicio de la población, que gobernar no es para tener privilegios, sino una responsabilidad profundamente humana”, puntualizó.

Al tomar la palabra, la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, representante personal de la Presidenta Claudia Sheinbaum, reconoció los resultados del primer año de gobierno estatal, ya que la coordinación es permanente.

Rosa Icela Rodríguez destacó las virtudes político-administrativas del gobernador Alejandro Armenta, quien, dijo, es “movido, inteligente, entusiasta e innovador”. Agregó que es un digno representante de este importante estado, ya que facilita la acción del Gobierno federal en Puebla.

La secretaria recordó las acciones conjuntas implementadas durante las lluvias atípicas del mes de octubre, al actuar de manera pronta e inmediata con el apoyo de la Presidenta de México y de las fuerzas armadas.

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, en su Primer Informe de Gobierno. ı Foto: Especial