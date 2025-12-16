¿Cuándo se celebra el Carnaval de Mérida en 2026 y qué espectáculos tendrá?

El Carnaval de Mérida es uno de los eventos más importantes de la región, pues durante esta fiesta las calles se llenan de desfiles, comparsas, bailes y distintos espectáculos que traen alegría a las personas que asisten.

Este 2026 la temática del Carnaval de Mérida será Circo, por lo que en esta edición las personas podrán disfrutar de espectáculos propios del arte circense.

En septiembre los aspirantes a reinas y reyes del Carnaval de Mérida concursaron para coronarse en las categorías Infantil, Juvenil, Persona Mayor y Reyes 2026.

En noviembre, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Lavida dio a conocer la temática oficial del Carnaval mediante fotografías, pues este 2026 el circo llenará este evento de magia y espectáculo.

Carnaval Mérida 2026 ı Foto: Redes Sociales

¿Cuándo se celebra el Carnaval de Mérida en 2026?

El Carnaval de Mérida 2026 se llevará a cabo del 11 al 18 de febrero, y este año la Ciudad Carnaval estará disponible en Xmatkuil para que las familias puedan asistir a celebrar y pasar un tiempo juntos.

Entre las atracciones del Carnaval de Mérida 2026 se encontrarán diversas demostraciones que se darán debajo de la nombrada “Carpa de la Diversión”, en donde se llevarán a cabo distintos espectáculos circenses.

En la Carpa de la Diversión las personas podrán disfrutar de espectáculos increíbles de payasos, trapecistas, y malabaristas que estarán acompañados de música, y por supuesto, los aplausos del público.

En esta edición, a demás de ser un espacio de alegría y diversión, el Carnaval Mérida 2026 será un espacio en el que las familias podrán tener una convivencia sana y apta para todas las edades.

El Carnaval Mérida 2026 contará con cuatro carpas circenses, y el “Music Festival Circus”, en donde se fusionarán la música electrónica y el circo para brindar un espectáculo único lleno de luces, música y acrobacias.

El mundo del circo brindará espectáculos llenos de actos sorprendentes de payasos, acróbatas, contorsionistas y equilibristas, además, también contarán con el Circo Aventura, que será un museo interactivo para toda la familia.

Carnaval Mérida 2026 ı Foto: Especial

La Carpa Disfraz será un espacio del Carnaval Mérida 2026 en el que las familias podrán disfrazarse y maquillarse para después tomarse fotografías y tener un recuerdo de este evento.

Además, se contará con una exposición fotográfica que reune casi 150 años de antigüedad de todas las ediciones del Carnaval de Mérida, y esta será en colaboración con la Fototeca Pedro Guerra.

Y se contará con proyecciones de cine mudo, el lunes regional lleno de costumbres y tradiciones, espectáculos musicales, y shows que podrán ser disfrutados por todos los miembros de la familia.

Carnaval Mérida 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Los peludos también están invitados, pues por cuarto año consecutivo, se tendrá una zona pet friendly en la que se promoverá “el cuidado y la adopción responsable”.

El Carnaval de Mérida 2026 promoverá la conservación y protección de la Reserva Ecológica Cuxtal, y contará con un espectáculo de drones y transporte gratuito para que las familias puedan llevar a Ciudad Carnaval.