¿Quién es Ilse Lizeth Hernández Téllez, quien se encontraba en la aeronave que se impactó en Toluca?

Un jet privado que provenía del aeropuerto de Acapulco y tenía dirección hacia el Aeropuerto de Toluca se impactó cerca de un campo de fútbol de Toluca, el accidente dejó un saldo de diez personas muertas.

Por la tarde de este lunes se dio a conocer que un jet privado tipo Cessna Citation 650 con matrícula XA-PRO se impactó en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, de la Colonia San Pedro Totoltepec en Toluca.

Posteriormente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA), y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreno Mexicano (SENEAM), están realizando las investigaciones correspondientes.

Publicación del C5 sobre el accidente aéreo ı Foto: X: @C5Edomex

En entrevista con Azucena Uresti, el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández informó que las autoridades continúan con la búsqueda de tres cuerpos, pues en el lugar del accidente únicamente se encontraron siete.

Asimismo, señaló que las autoridades de Aeronáutica Civil serán las encargadas de brindar información sobre las causas de este accidente aéreo, ya que dar cualquier hipótesis podría interferir con la carpeta de investigación.

Sobre el audio que circula en redes sociales, en el que se señala que el piloto se puso en contacto con la torre de control para informar que el jet privado se estaba desplomando, Adrián Hernández informó que aún se encuentran realizando trabajos de investigación.

El coordinador de Protección Civil del Edomex informó que la aeronave se impactó sobre el techo de un taller en el que se daba mantenimiento a tractocamiones y trailers, y al momento del impacto los empleados de dicho taller no se encontraban laborando.

Se estima que este trágico accidente aéreo dejó un saldo de diez personas muertas, de las cuales hasta el momento se desconoce el paradero del cuerpo de tres de los diez pasajeros que se encontraban a bordo.

Extraoficialmente se ha dado a conocer el nombre y edades de las personas que se encontraban a bordo, y esta mañana, la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que, además del piloto y el copiloto, a bordo se encontraba una familia.

Los posibles nombres y edades de las personas que se encontraban de la aeronave que brindaba servicios de transporte privado son los siguientes:

Autoridades en el lugar donde el jet privado se desplomó en Toluca ı Foto: Redes Sociales

Natalia de 2 años de edad

Raúl de 4 años de edad

Ximena de 9 años de edad

Raúl Gómez Buenfil de 31 años de edad

Ilse Lizeth Hernández Téllez de 32 años de edad

Gustavo Palomino Olet de 50 años de edad

Raúl Gómez Ruiz de 60 años de edad

Olga Janine Buenfil Cardone de 60 años de edad

Juan Carlos Olivares Casas de 61 años de edad, piloto

Walding Sánchez Manzano de 72 años de edad, copiloto

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información oficial sobre las personas que se encontraban a bordo del jet privado, y las autoridades continúan reañozando las investigaciones correspondientes para determinar la causa del accidente.