¿Quién es Olga Janine Buenfil Cardone, una de las pasajeras del accidente aéreo de Toluca?

En Toluca este lunes se registró un trágico accidente aéreo que dejó un saldo de diez personas muertas, y entre los pasajeros de la aeronave se encontraban tres menores de edad.

Por medio de las redes sociales, a las 13:17 horas el C5 del Estado de México se dio a conocer que una avioneta se habría desplomado en la calle Industria Automotríz y Miguel Alemán, Colonia San Pedro Totoltepec, en Toluca.

Luego de que comenzara a circular una versión en la que se aseguraba que la aeronave se desplomó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, este desmintió dicha información.

¿Quién es Olga Janine Buenfil Cardone?

Un jet privado tipo Cessna Citation 650 realizaba un viaje desde el Puerto de Acapulco hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca, pero este no llegó a su destino, ya que se desplomó antes de arribar al aeropuerto.

La aeronave se desplomó al sur de las inmediaciones del aeropuerto, por lo que terminó impactándose cerca de un campo de fútbol, y hasta el momento se desconoce la causa que llevó al jet privado a sufrir el trágico accidente.

Publicación del C5 sobre el accidente aéreo ı Foto: X: @C5Edomex

De acuerdo con la información que se dio a conocer posteriormente, se encontraban 10 personas a bordo de esta aeronave, con matrícula XA-PRO, entre las que se encontraban el piloto, el copiloto y ocho personas que eran una familia.

Los nombres de las personas que lamentablemente perdieron la vida en este accidente aéreo ocurrido en Toluca son:

Natalia de 2 años de edad Raúl de 4 años de edad Ximena de 9 años de edad Raúl Gómez Buenfil de 31 años de edad Ilse Lizeth Hernández Téllez de 32 años de edad Gustavo Palomino Olet de 50 años de edad Raúl Gómez Ruiz de 60 años de edad Olga Janine Buenfil Cardone de 60 años de edad El piloto, Juan Carlos Olivares Casas de 61 años de edad El copiloto, Walding Sánchez Manzano de 72 años de edad

La única información disponible sobre las personas que lamentablemente perdieron la vida en el accidente aéreo es que se trataba de una familia que viajaba a bordo del taxi aéreo.

La Presidenta, Claudia Sheibaum Pardo, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas del accidente y a las personas cercanas, y apuntó que la Fiscalía del Estado de México está en contacto con las personas afectadas.

Pese a que hasta el momento no existe una versión oficial de la posible causa del accidente, autoridades señalan que este podría haberse originado por una falla técnica.

