Recorta Sonora 13% a gasto en Salud pese a falta de insumos

El gobierno de Sonora que encabeza el morenista Alfonso Durazo aplicó un recorte a la Secretaría de Salud por 819 millones 555 mil 283 pesos, a pesar de las rei-teradas protestas del personal del sector salud por la falta de insumos y material de trabajo en los hospitales dependientes del estado.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Sonora correspondiente al 2026, aprobado por el Congreso la semana pasada, la Secretaría de Salud Pública pasará de recibir 6 mil 509 millones 621 mil 812 pesos a 5 mil 690 millones 66 mil 529 pesos, una variación porcentual de 12.6 puntos.

El Dato: LA REDUCCIÓN presupuestal de la Secretaría de Salud Pública es consecuencia de una previsión menor de transferencias federales etiquetadas a través del FASSA.

El pasado febrero, debido a la falta de materiales, insumos y medicamentos, así como por presuntas violaciones a los derechos laborales, los trabajadores de la salud decidieron trabajar bajo protesta, colocando un mensaje afuera del Hospital General del Estado de Sonora (HGES).

Durante la protesta, el Movimiento por Enfermería en Sonora (Moveson), uno de los grupos manifestantes, expuso que también prevalece rezago en las cirugías, como son las oftalmológicas y las generales.

De acuerdo con declaraciones que hizo a medios locales, Gerardo Gaytán Trasviña, vocero del Movimiento por Enfermería en Sonora, señaló que hay “desabasto de materiales tan básicos como el alcohol, el cual estuvimos dos semanas batallando porque no teníamos ni una botella en el hospital”.

92 mil 571 millones de pesos será el gasto de Sonora en 2026

La molestia del personal del sector salud se hizo llegar a varias autoridades, además de un pliego petitorio a legisladores del Congreso del estado; sin embargo, no hubo respuesta.

El Moveson también se manifestó debido al incumplimiento de acuerdos en cuanto a su contrato, así como por la sobrecarga de trabajo y por la falta de contratación de personal.

Gaytán Trasviña declaró que el gobierno estatal incumplió su palabra de solucionar problemas como acuerdos salariales, adeudos por parte de la autoridad hacia los trabajadores y, principalmente, la falta de seguridad social.

También expuso que uno de los acuerdos incumplidos fue que hay personal pendiente de entrar en el proceso de basificación en el HGES, incluyendo a quienes laboraron durante la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, con quienes se tenía principalmente este compromiso.

Aspecto de una de las protestas por falta de medicamentos, en agosto pasado ı Foto: Cuartoscuro

El caso del HGES no es el único, pues el pasado 17 de junio, padres y familiares de pacientes menores de edad con cáncer se manifestaron a las afueras del Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES), debido a la falta de tratamientos para sus hijos.

Los manifestantes se colocaron frente a las instalaciones del centro hospitalario y bloquearon de manera pacífica la calle Reforma durante alrededor de una hora.

Una de las madres de los niños afectados dijo a medios locales que desde hace aproximadamente dos meses no cuentan con las quimioterapias para sus hijos, problemática que afecta a alrededor de 20 familias.

En aquella ocasión, el director del Hospital Infantil de Sonora, Isaac Albeniz Gómez Jiménez, ofreció diálogo tras la protesta por desabasto de medicamentos y les aseguró a los padres que se atendería de manera individual las necesidades de cada uno.

En el Presupuesto de Egresos de Sonora un total de 11 dependencias experimentarán una reducción de su gasto el año entrante, entre las que destaca la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora.

Es decir, el recorte al sector salud, y específicamente a la secretaría del ramo, no es el único, ya que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción también tendrá un gasto menor por un millón 535 mil 496 pesos, pues pasará de recibir 13 millones 214 mil 17 pesos este año a 11 millones 678 mil 521 en el 2026.

Se trata de un organismo fundamental en el diagnóstico, diseño, análisis, implementación y monitoreo de políticas públicas de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia, en cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Aunque el Poder Ejecutivo tuvo una disminución de 44 millones 473 mil 822 pesos, pues pasará de recibir 314 millones 815 mil 801 pesos a 270 millones 341 mil 979, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas recibirá 6.7 veces menos que lo asignado al Poder Ejecutivo, pues solamente le fueron asignados 40 millones 451 mil 352 pesos.

El objetivo de esta comisión es asistir “a todas las víctimas del estado, velando por su protección, a fin de que se reconozcan y garanticen sus derechos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia y todos los demás derechos”, se establece.

Mientras tanto, las secretarías de Turismo y de Economía registran reducciones en su presupuesto por no recibir asignación presupuestaria en el 2026, como consecuencia de la fusión de ambas dependencias.

Las otras dependencias que tuvieron una reducción en sus presupuestos fueron: ProSonora, Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, Oficialía Mayor, Sistema Estatal de Televisión Sonorense y Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora.

Salud maltrecha ı Foto: Especial