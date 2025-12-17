Sectur da el banderazo al Operativo Nacional Vacacional Invierno 2025 en Tlaxcala.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezaron el Banderazo Nacional del Operativo Nacional Vacacional Invierno 2025, en Tlaxcala, con el objetivo de informar a las y los viajeros que en cada uno de los estados del país y sus atractivos turísticos están preparados para recibirlos, y que, durante su recorrido, cuentan con el apoyo de Ángeles Verdes quienes brindan asistencia vial y mecánica de emergencia, así como orientación turística e información sobre servicios y destinos.

“Hoy damos el banderazo de inicio del periodo vacacional, porque México está de moda. Y no lo digo yo, no lo dice la Presidenta: lo confirman los números. Tan solo en octubre registramos un récord histórico, con un incremento del 11 por ciento en la llegada de visitantes extranjeros y un 5 por ciento más de turistas”, subrayó la titular de la Secretaría de Turismo.

Para la Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes, la temporada vacacional de invierno es la más representativa del año, debido al incremento en los desplazamientos de turistas nacionales, así como de connacionales que regresan al país para reconectar con sus raíces.

Este operativo es el resultado de la coordinación con más de 17 dependencias y Cámaras, como CANAPAT y CANACAR, que de manera conjunta trabajan para que los turistas nacionales y extranjeros disfruten de una estancia hospitalaria.

Durante esta temporada vacacional, Ángeles Verdes desplegará el máximo de su capacidad operativa, con 560 elementos en campo distribuidos en 233 rutas carreteras a lo largo de las 32 entidades federativas. Asimismo, se reforzará la atención a través del número telefónico 078, la aplicación móvil y el Centro de Geointeligencia.

Rodríguez Zamora destacó la relevancia de este operativo para acompañar a las familias mexicanas durante sus trayectos vacacionales, subrayando que el servicio estará vigente del 17 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026, bajo la premisa de no abandonar a los turistas y procurar que cada incidencia sea resuelta en el lugar o canalizar oportunamente a la instancia correspondiente.

Para esta temporada, se estima brindar alrededor de 16 mil servicios de atención, en beneficio de más de 48 mil turistas, con un recorrido superior a un millón de kilómetros. De estos servicios, más de 12 mil se otorgarán en carretera, más de 2 mil a través del número 078 y más de mil en el módulo de información turística ubicado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estas cifras reflejan el alcance y la importancia de Ángeles Verdes, un servicio público gratuito del Gobierno de México, adscrito a la Secretaría de Turismo, que este año celebra 65 años de acompañar a quienes recorren el país por carretera y que por primera vez es dirigido por una mujer, Sandra Díaz Guevara, reflejo de que es tiempo de mujeres.

“México es maravilloso: tenemos 32 mundos por descubrir, llenos de historia, cultura, artesanías y una enorme diversidad de productos turísticos. Este periodo vacacional que hoy iniciamos aquí, en Tlaxcala, se lleva a cabo cada año en distintos estados del país, y por primera vez me toca hacerlo en esta tierra tan bella. Aquí no solo hacemos turismo ni recibimos al mercado internacional; también abrimos los brazos para recibir a nuestras hermanas y hermanos que viven en otros lugares”, señaló.

Por su parte la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros expresó que desde Tlaxcala se da inicio al Operativo Vacacional de Invierno 2025, una estrategia de alcance nacional cuyo objetivo principal es salvaguardar la vida y la integridad de todas las personas que transitan por el territorio durante esta temporada.

“Cada visitante merece sentirse protegido en las carreteras, en los destinos turísticos y en cada trayecto de su viaje; por eso este operativo es una muestra clara de que la seguridad no se improvisa, se planea, se coordina y se ejecuta con profesionalismo” expuso.

El operativo resulta importante en un contexto en el que este invierno 2025, se estima la llegada de 4.96 millones de turistas a cuartos de hotel, lo que representa un crecimiento del 5.3 por ciento respecto al año pasado. Tan solo en los últimos tres años, este periodo vacacional ha registrado un incremento promedio de más de 500 mil turistas, consolidándose como una de las temporadas más relevantes para el sector.

“La colaboración estrecha con instituciones como la Guardia Nacional y CAPUFE nos permite optimizar los tiempos de respuesta y brindar una atención más eficiente en todas las rutas federales. Esta estrategia, instruida por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dado resultados tangibles y posiciona a Tlaxcala como un destino turístico seguro para todos”, expresó la titular de Sectur.

Durante el evento estuvieron presentes la directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo, Sandra Díaz Guevara; el secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez; el secretario de Gobierno del Estado de Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández; el coordinador de la Guardia Nacional en el Estado de Tlaxcala, Comisario Raúl Martínez González; el secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo; entre otros.