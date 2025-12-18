Detienen a cinco personas y aseguran cartuchos y explosivos en Michoacán

Como resultado de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y locales detuvieron a cinco personas y aseguraron armamento, cartuchos, explosivos y vehículos en distintos puntos del estado.

En un comunicado conjunto, se informó que en las labores participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades locales.

Durante los operativos se aseguró un arma de fuego, 98 cartuchos, cuatro cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos. Las acciones incluyeron recorridos de vigilancia en los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los Plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.

Además, como parte de la estrategia para brindar seguridad y generar confianza entre la población, las fuerzas de seguridad realizaron patrullajes en huertas de aguacate y limón ubicadas en dichas demarcaciones.

Las autoridades detallaron que, del 10 de noviembre al 17 de diciembre de 2025, derivado de la coordinación interinstitucional, se ha detenido a 222 personas y se han asegurado 89 armas de fuego, 9 mil 264 cartuchos, 462 cargadores, 200 vehículos, 166 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

Asimismo, se decomisaron 75 kilos de marihuana, 763 kilos de metanfetamina, 28 mil 800 litros y 15 mil 300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas.

En ese mismo periodo, se inhabilitaron 13 campamentos y 33 tomas clandestinas, como parte de las acciones contra la delincuencia organizada en la entidad.

