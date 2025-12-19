Golpe al crimen: SSP asegura en Coahuayana presunta bodega para fabricación de vehículos blindados

La Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán (SSP) aseguró en el municipio de Coahuayana una bodega presuntamente utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, al interior de la misma fueron encontradas ocho unidades, entre estas, dos camiones de los denominados tipo monstruo.

Tras dar seguimiento a trabajos de análisis e inteligencia, los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada dieron acompañamiento a una orden de cateo, que cumplimentó la Fiscalía General del Estado (FGE), en un inmueble ubicado sobre la calle Bugambilias en la colonia Centro, sitio donde también aseguraron 47 bolsas plásticas, presuntamente con sustancias con características propias de la metanfetamina y dos con marihuana.

Los vehículos asegurados se encontraban en proceso de fabricación para ser equipados con un blindaje improvisado; todas las unidades junto con el narcótico incautado quedaron a disposición de la autoridad competente a efecto de dar continuidad a las investigaciones en curso.

En el municipio de Coahuayana y toda la región, los elementos de las fuerzas estatales y federales continúan con el esquema operativo del Plan Paricutín con la encomienda de dar resultados contundentes y frenar todo ilícito.

