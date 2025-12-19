Incautan 100 millones de litros de huachicol

ELEMENTOS FEDERALES y locales, en el resguardo de la zona de una de las tomas clandestinas localizadas, ayer.

El secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, dio a conocer que en los municipios de Villagrán y Cortazar, durante recorridos de vigilancia, se detectaron dos tomas clandestinas, se aseguraron cerca de 48 mil litros de combustible y aproximadamente 3 mil metros de manguera utilizada para la extracción ilícita desde ductos.

La verificación y resguardo de ambas zonas se realizaron en coordinación con personal de seguridad de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Guardia Nacional y del Ejército, con el objetivo de eliminar fuentes de riesgo y prevenir afectaciones a la población, al entorno y a la infraestructura energética.

El Dato: LAS ACCIONES recientes representan el cuarto aseguramiento de hidrocarburos de procedencia ilegal en lo que va de diciembre en el estado de Guanajuato.

En un mensaje en sus redes sociales, el funcionario detalló que la acción también permitió retirar capacidad logística a estas redes de robo de combustible en el estado.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya.

Agregó que en lo que va de la actual administración se han asegurado más “de 100 millones de litros de hidrocarburos y derivados, una cifra que refleja el impacto real de la estrategia CONFIA en el territorio”.

“Seguimos trabajando todos los días con coordinación, inteligencia y responsabilidad para proteger a las familias guanajuatenses. La denuncia anónima al 089 sigue siendo una herramienta clave para cerrar espacios a estas actividades ilegales”, dijo en su mensaje.

Apenas el miércoles pasado la Secretaría de Seguridad y Paz aseguró 40 mil litros de huachicol y una toma clandestina en una zona de terracería en el municipio de Celaya.

El hecho se registró cuando oficiales realizaban un recorrido por la colonia Primera Fracción de Crespo, en la ciudad de Celaya, e identificaron un fuerte olor a hidrocarburo que emanaba de un camino de terracería.

Tras identificar el penetrante olor, los oficiales realizaron una inspección en el lugar y encontraron cuatro tinacos enterrados, cada uno con unos 10 mil litros de combustible. También descubrieron cuatro mangueras negras de 15 metros, con conectores.

De igual forma, el pasado 2 de diciembre la Policía Estatal de Caminos (PEC) de la Secretaría de Seguridad y Paz logró el aseguramiento de un tractocamión en el que eran transportados 38 mil litros de combustible presuntamente robado, en San Felipe, Guanajuato.

Lo anterior se realizó durante un recorrido de vigilancia sobre la carretera estatal 77, Libramiento San Felipe Torres Mochas. Los oficiales detectaron un tractocamión marca Kenworth, color café, acoplado a un semirremolque tipo tanque, que circulaba sin los rombos de seguridad obligatorios.

El aseguramiento ocurrió luego de que le indicaron al conductor que realizara un alto, ya que estaba fumando dentro de la cabina, una situación que incrementaba el riesgo por la naturaleza altamente inflamable de la carga.

Tras solicitar la documentación, detectaron inconsistencias y la falta de acreditación legal del hidrocarburo.