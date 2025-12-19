‘Unidad de Icatlax en Tlaxco se desarrollará bajo un enfoque agropecuario’, afirma Lorena Cuéllar.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la develación de la primera piedra de lo que será la nueva Unidad del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala (Icatlax) en Tlaxco, que en una primera etapa contempla una inversión de 6.1 millones de pesos. La obra se desarrollará bajo un enfoque agropecuario que impulsará la empleabilidad, la productividad y el bienestar comunitario en el municipio.

En su mensaje, la mandataria afirmó que este hecho marca un cambio histórico para el municipio y la región. “Cumplimos con la responsabilidad de garantizar espacios propios y adecuados para la formación y capacitación de nuestros jóvenes. Durante más de seis años, el Cecyte plantel 22 tuvo que compartir instalaciones sin contar con un espacio propio que permitiera su crecimiento académico en condiciones dignas. Esa situación no era justa y no podía continuar así. Hoy lo estamos haciendo realidad”, sostuvo.

Desde la comunidad Máximo Rojas, la gobernadora recalcó que la nueva unidad de capacitación es un proyecto pensado para el presente y el futuro de la región. “Incluirá un centro agropecuario que responde a la vocación productiva de Tlaxco y de los municipios aledaños, fortaleciendo la formación laboral y el desarrollo económico”, apuntó.

Asimismo, destacó que el Icatlax estará presente en el próximo Polo de Desarrollo en Huamantla para capacitar a los jóvenes y prepararlos para ingresar a las nuevas empresas que demandan personal calificado. “Les platico un poquito de todo esto porque aquí vivimos y debemos de saber todo lo que está ocurriendo. Decirles que este espacio será de cultura, de capacitación para nuestros jóvenes y que viva el Icatlax, que siga brillando con su equipo que es maravilloso de trabajadores que hacen todos los días mujeres y hombres de bien para Tlaxcala”, expresó.

El director general del Icatlax, Juan Javier Potrero Tizamitl, resaltó que bajo el liderazgo de la gobernadora se da un paso histórico a favor de la educación y el desarrollo productivo de la región, con una inversión inicial de más de 6 millones de pesos en la primera etapa de construcción sobre un predio de 2.95 hectáreas.

“Recurso que se traduce en oportunidades reales para los jóvenes y personas adultas que buscan capacitarse, emprender y mejorar su calidad de vida. Como director general, me llena de orgullo formar parte de un gobierno que pone a la educación y al trabajo en el centro de sus decisiones. Un gobierno que entiende que la capacitación no es un gasto, sino una inversión estratégica para el desarrollo social y económico de Tlaxcala”, enfatizó.

Hoy pusimos la primera piedra de un espacio que le va a cambiar el ritmo a Tlaxco y a los municipios vecinos. Con esta nueva unidad de capacitación, lo que buscamos es que nadie se quede con ganas de superarse por falta de espacios adecuados.



Ver que pronto tendremos un centro… pic.twitter.com/aKFTX5zq5O — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) December 19, 2025

El secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, recordó que tras la entrega de instalaciones del Icatlax al Cecyte plantel 22, se impulsó la construcción de esta nueva sede, diseñada para responder a las necesidades productivas de la región y ampliar la oferta de capacitación.

“Este gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y claramente el de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros parte de un principio fundamental al que todos debemos de sumarnos. ¿Cuál es el principio fundamental? Que las personas van por delante de cualquier otra cosa. Este evento debe ocasionar felicidad entre todos nosotros porque entonces estamos cumpliendo con la misión. Nuestra esencia es la cooperación, es el bienestar compartido”, afirmó.

Ante los asistentes, el director general del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (Itife), Mateo Sergio Sánchez Ramírez, informó que las nuevas instalaciones contemplan la construcción de dos edificios con aulas didácticas y servicios sanitarios diseñados para ofrecer espacios dignos, funcionales y adecuados para la formación académica y atender la creciente demanda educativa de la región.

“Es importante destacar el trabajo coordinado con el municipio de Tlaxco que contribuirá con la delimitación del plantel y la dotación de los servicios básicos como el agua potable, drenaje y energía eléctrica, demostrando que cuando los gobiernos suman esfuerzos, los resultados se traducen en beneficios reales para la comunidad”, asentó.

Finalmente, la presidenta municipal de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, agradeció la obra con lo que se resuelve un problema de antaño, al tiempo que destacó que con el respaldo de la mandataria se ha fortalecido la inversión en materia educativa, medio ambiente y seguridad, entre otros rubros, en el municipio.

“No podemos estar más agradecidos con su acompañamiento este año. Damos cuenta de un año de trabajo. Enhorabuena y que este evento sea significativo para las generaciones que van a ser beneficiadas con estas carreras, así como cada una de las familias de Tlaxco”, recalcó.

En el acto protocolario estuvieron presentes la responsable de la oficina de enlace de la SEP federal, Fabiola Rosas Cuahutle, regidores, presidentes de comunidad de Tlaxco y vecinos de la comunidad Máximo Rojas.

JVR