Azucena Cisneros entrega renovados los parques Estrella de Oriente y Citlaltépetl

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la rehabilitación integral de los parques Estrella de Oriente, en la comunidad del mismo nombre, y Citlaltépetl, en Ciudad Azteca Segunda Sección.

Ambas obras forman parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México y fueron realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno Federal, con inversión de 10.1 millones de pesos en beneficio de 23 mil colonos, principalmente niñas, niños y jóvenes.

“Muy contenta de estar aquí, de constatar este trabajo que se hizo en conjunto. Es un programa muy bonito”, afirmó Cisneros Coss, acompañada de Olivia López Ramírez, directora de Concertación y Contraloría Social de Obras de la Sedatu.

La alcaldesa de Ecatepec expresó que la rehabilitación de los dos deportivos se efectuó con participación ciudadana, pues se crearon Comités de Obras Comunitarias integrados por colonos, que decidieron la aplicación de los recursos y supervisaron los trabajos, especialmente de remozamiento de canchas de usos múltiples, basquetbol y futbol rápido, así como juegos infantiles, ejercitadores y trotapistas.

En la rehabilitación de los espacios participaron habitantes de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Agregó que este programa de Sedatu es “muy noble porque tiene todo un interés y un protocolo comunitario, de que la voz de los ciudadanos sea escuchada en función de sus territorios. Es decir, es como este proyecto escucha, aquí está la opinión y también la participación, y esto tiene más sentido porque arraiga, genera pertenencia e identidad”.

La entrega de la rehabilitación del deportivo Estrella de Oriente fue atestiguada por el basquetbolista Gael Bonilla Silva, de 22 años de edad y oriundo de Jardines de Morelos, Ecatepec. “El deporte cambia vidas”, aseguró el joven, quien jugó en Europa y actualmente participa con los Diablos Rojos de México.

Cisneros Coss dijo que Bonilla Silva “salió adelante y es un ejemplo de que los ecatepenses pueden superar cualquier adversidad”, al tiempo que anunció que está en construcción la primera cancha profesional de basquetbol en el municipio, para impulsar a futuros talentos.

El destacado basquetbolista y la presidenta municipal vistieron la playera del programa “Cambia de Cancha”, que busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Ecatepec se alejen de las adicciones y practiquen deporte y otras actividades.

Emeterio Luna Quintana, presidente del Comité de Obras Comunitarias del deportivo Estrella de Oriente, agradeció a Cisneros Coss y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la rehabilitación integral del parque, que ahora cuenta con instalaciones dignas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Azucena Cisneros, presidenta municipal de Ecatepec. ı Foto: Cortesía

López Ramírez relató que ambos deportivos fueron seleccionados por la Sedatu para su rehabilitación, los cuales fueron recuperados con la participación de la población y benefician principalmente a la juventud.

Reiteró que la Sedatu tomó en cuenta a los colonos para el diseño y planeación de las obras, por lo que los trabajos se realizaron “con la venia de la comunidad”.

Detalló que el deportivo Estrella de Oriente requirió inversión de poco más de 5.1 millones de pesos y Citlaltépetl de poco más de 4.9 millones, para un total de 10.1 millones de pesos.

Cisneros Coss destacó que en 2025 el gobierno de Ecatepec rescató 500 espacios públicos, los cuales el próximo año serán remozados para beneficio de la comunidad, a la que pidió no permitir que la delincuencia se apodere nuevamente de estos sitios.

cehr