Cae automóvil a canal en colonia Atlacomulco, en Jiutepec, y mueren 4 personas | VIDEO

Cuatro personas murieron después de que el automóvil en el que viajaban cayera a un canal, en la colonia Atlacomulco, en Jiutepec, Morelos, hechos que ya investigan autoridades locales.

Medios locales reportaron que, la mañana de este domingo, alrededor de las 06:00 horas, vecinos fueron alertados de un desborde en el canal, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para conocer la causa.

#Morelos | Cuatro personas, entre ellas una mujer, perdieron la vida ahogadas tras caer el auto en el que viajaban a un canal en la colonia Atlacomulco, en el municipio de #Jiutepec. Aunque los cuerpos de emergencia intentaron rescatarlos con vida, no lo lograron. pic.twitter.com/OL7EAiKRqF — Óscar Guadarrama (@_Oscargtorres) December 21, 2025

Así, vecinos y elementos de seguridad encontraron un automóvil con las llantas hacia arriba en el canal, lo que obstruía el avance del agua. El descubrimiento se realizó a la altura de las calles Acueducto y Mariano Matamoros, de la citada colonia.

Debido a este hallazgo, acudieron al lugar de los hechos elementos de la Guardia Nacional, quienes intentaron auxiliar al automóvil siniestrado y a sus ocupantes.

#Jiutepec en Atlacomulco cayó una camioneta en el canal de agua y reportan a 3 hombres y una mujer sin vida. pic.twitter.com/5gjUoY8AnF — YO LO VI. (@Gato_Samm) December 21, 2025

Sin embargo, según reportes, cuando lograron recuperar los cuerpos de las personas que iban a bordo del vehículo, ya era demasiado tarde, pues no presentaban signos vitales. Incluso, según medios locales, el cuerpo de una de las cuatro personas fallecidas fue arrastrado por la corriente, y rescatado por vecinos minutos después.

Aunque no se han dado más detalles de la identidad de las víctimas, de manera preliminar se ha informado que se trata de tres masculinos y una mujer.

🔴Este domingo, tres hombres y una mujer perdieron la vida tras volcar su vehículo en un canal de riego, en el poblado de Atlacomulco, Jiutepec



📷Cortesía: Angel Estrada pic.twitter.com/9At0xMrn2F — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) December 21, 2025

Autoridades cercaron el lugar de los hechos y, según fotos difundidas en redes sociales, además de la Guardia Nacional, acudió una ambulancia y otros equipos de emergencia.

Se espera que autoridades brinden más detalles de estos hechos en las próximas horas. Hasta el momento, se desconocen las causas de la volcadura del vehículo.

