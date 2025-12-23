Evitar eventos como sugieren en Chiapas no frena sarampión

UN RECIÉN NACIDO recibe inmunización, durante una jornada de vacunación contra varias enfermedades, entre ellas sarampión, en noviembre pasado en el Edomex.

El rebrote de sarampión, cuya incidencia repuntó 134 por ciento en los últimos seis meses en el país, tiene que ver con una tasa baja de vacunación y eso se originó porque el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador entregó a la administración actual una tasa menor del 80 por ciento de inmunización, afirmó el infectólogo Alejandro Macías.

El fin de semana anterior, las autoridades de Chiapas emitieron un aviso epidemiológico, debido al riesgo de propagación de la enfermedad, por lo que recomendaron evitar la realización de eventos masivos en la temporada decembrina.

El Dato: EN 29 ESTADOS y 196 municipios de México se tienen casos confirmados de sarampión, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Desde el punto de vista del experto, cancelar eventos masivos, como lo dispusieron cuatro municipios de Chiapas ante el reporte de 57 casos probables nuevos, sirve poco y lo importante es que se amplíe la vacunación.

“Se pueden establecer medidas de distanciamiento social en un intento de detener la transmisión de la enfermedad, pero la única forma de evitar los contagios es la vacunación”, expuso.

“La vacunación se tiene que intensificar lo más que se pueda para detener los casos. Las medidas de distanciamiento sociales como las que se tomaron en Chiapas van a servir, pero solamente por un tiempo breve, pero si no se incrementa la tasa de vacunación, no va a servir a largo plazo”, recalcó.

UNA “BOMBA”. En entrevista con La Razón, el especialista en temas de salud dijo que el Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum “recibió prácticamente una bomba de tiempo”, porque cuando baja la tasa de vacunación es casi “inevitable” que van a aparecer brotes de enfermedades en una región.

Explicó que el detonante del brote de sarampión fue en el estado de Chihuahua; sin embargo, “era de esperarse que se esparciera a los demás estados del país”.

“En México empezó en un estado que fue Chihuahua, pero paulatinamente se pueden estar prendiendo y apagando otros estados, porque es la confirmación de una baja tasa de vacunación y que el país está en condiciones susceptibles”, dijo el especialista.

El Tip: EL PRINCIPAL grupo de edad afectado en el país por el padecimiento es de 0 a 4 años de edad, con mil 502 casos, seguido por el grupo de 25 a 29 años, con 675 casos.

También refirió que, a pesar de que la actual administración ha establecido medidas para incrementar la tasa de vacunación, se corre el riesgo de que México pierda el estatus de país libre de sarampión, debido a que se dejó de vacunar, sobre todo a los niños, y eso generará una situación “explosiva”.

“Ya se establecieron las demandas de vacunación, pero, insisto, no será fácil, puesto que hay que cubrir prácticamente todos los estados de la República; se están haciendo campañas, pero ahora no solamente se tiene que vacunar a los niños, sino que se tiene que vacunar a una extensa población de adultos; estamos hablando de millones de dosis que hay que aplicar en México y eso no será fácil, por eso yo creo que no será nada sencillo evitar que México pierda el estatus de país libre de sarampión”, dijo.

Agregó que, independientemente de perder ese estatus, que es “solamente un nombre”, lo importante es incrementar la tasa de vacunación y que se cierre la “brecha”, sobre todo en niños.

El especialista añadió que la enfermedad del sarampión afecta principalmente a los niños pequeños, que pueden generar enfermedades graves como desnutrición y neumonía, hasta borrar la memoria inmunológica, por lo que es “considerada como una enfermedad seria” y no se debe minimizar el problema de los aumentos de contagios.

En el peor escenario, reveló que podría ser que en estados que estaban “apagados” o libres de sarampión, comiencen a tener casos, como es el caso de Chiapas.

SÓLO RECOMENDACIÓN. El pasado 18 de diciembre, la Secretaría de Salud de Chiapas emitió un exhorto urgente a los 124 municipios del estado para la suspensión inmediata de eventos masivos, con el fin de frenar un brote epidemiológico de sarampión.

En el caso de Tapachula, el ayuntamiento informó que, aunque no se ha detectado ningún caso, se atienden las indicaciones de las autoridades de salud para reforzar de manera preventiva las medidas necesarias para reducir cualquier riesgo y proteger a la población.

El secretario de Salud de Chiapas, Omar Gómez, dijo que en la entidad se tiene controlada la enfermedad, ya que el 85 por ciento del territorio está libre de ella y únicamente en 19 municipios —que representan el 15 por ciento del territorio— se han detectado casos del padecimiento.

“El 85 por ciento del territorio está libre de sarampión y lo único que se hizo fueron recomendaciones. Afortunadamente la población ha estado ayudando. El día de ayer (domingo) rompimos récord en vacunación; fueron más de 12 mil vacunas aplicadas”, dijo, en entrevista televisiva.

A pesar de que el ritmo de crecimiento de la enfermedad ha ido a la baja mes con mes en el país —excepto en diciembre—, en seis meses aumentaron 133.7 por ciento los casos, pues en junio se tenían 2 mil 507, mientras que en lo que va de diciembre se han reportado 5 mil 860 acumulados en el 2025.

Además, en el último semestre se multiplicó por cinco la cantidad de personas fallecidas como consecuencia de complicaciones por el padecimiento, pues en junio se reportaron cinco decesos

—cuatro en Chihuahua y uno en Sonora—, mientras que en diciembre suman 24 —21 en Chihuahua, uno en Sonora, uno en Durango y 1 en Jalisco—.

