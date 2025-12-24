Garantizan pan en el municipio

Ecatepec inicia Operativo Nochebuena con Marina y Guardia Nacional para reforzar seguridad

Azucena Cisneros lanza el operativo Nochebuena en Ecatepec; mil elementos de seguridad patrullan zonas estratégicas para garantizar paz en las fiestas decembrinas

Azucena Cisneros Coss encabeza el inicio del despliegue policial en Ciudad Cuauhtémoc. Foto: Gobierno Ecatepec
La Razón Online

Con la intención de garantizar la seguridad de las familias en el festejo decembrino, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, puso en marcha el operativo Nochebuena, que refuerza la vigilancia en zonas claves con la presencia permanente en territorio de cerca de mil elementos de las policías municipal y estatal, Marina, Sedena y Guardia Nacional.

En la colonia Ciudad Cuauhtémoc, la alcaldesa de Ecatepec dio el banderazo para el despliegue policiaco, mediante una puntual coordinación interinstitucional para garantizar que los festejos de la Nochebuena se desarrollen con tranquilidad en los hogares.

Elementos de la Marina y Guardia Nacional refuerzan la vigilancia en todo el municipio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

“El operativo Nochebuena es especial porque queremos que todos los ecatepenses vivan en paz y tranquilos las fiestas navideñas; toda la noche habrá patrullajes a lo largo y ancho del municipio en zonas claves”, expresó.

Cisneros Coss reconoció el respaldo de Marina, Sedena, Guardia Nacional y policía estatal para trabajar de la mano con la policía de Ecatepec y reforzar vigilancia en centros de alta concentración, como plazas comerciales, mercados y la Central de Abasto, entre otros, donde todavía miles de personas realizan compras para sus festejos navideños.

Por parte de la policía municipal hay despliegue en territorio de todos los agrupamientos: los 27 sectores, Tránsito, Policía Metropolitana, Motopatrullas, Grupo de Operaciones Especiales, Prevención del Delito, Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Unidad de Atención a Víctimas, además de personal de Protección Civil para resguardar la seguridad de los habitantes.

Jesús Alejandro Vázquez, vecino de la Sección Tizoc de Ciudad Cuauhtémoc, reconoció que se incrementó la vigilancia policiaca en diversas partes del territorio. “He visto a todas horas la vigilancia, en distintos puntos, se percibe mejor seguridad, espero que ingresen más a las colonias”, dijo.

