Explosión de bodega de pirotecnia en Ozumba, Edomex, deja al menos 2 heridos

Explosión en bodega de pirotecnia en Ozumba, Edomex, deja al menos 2 heridos.

Autoridades de Protección Civil informaron que 2 personas resultaron heridas después de la explosión registrada en una bodega de pirotecnia en Ozumba, Estado de México.

Las víctimas presentaron quemaduras de segundo grado. Hasta el momento no se han reportado personas fallecidas por el siniestro ocurrido este miércoles 24 de diciembre del 2025.

Los primeros reportes indicaban que la explosión de la bodega de pirotecnia ocurrió a un costado del libramiento que conecta la carretera federal México-Cuautla, con el municipio de Atlautla.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de los municipios de Ozumba, Tepetlixpa y Atlautla, Cruz Roja Amecameca, así como efectivos de la Policía estatal y municipal.

Los equipos de emergencia también lograron sofocar el incendio que generó la explosión de la bodega de pirotecnia en Ozumba, Estado de México.

Hasta el momento, no se ha informado una hipótesis de lo que habría generado el siniestro que generó preocupación entre los habitantes de la zona.

JVR