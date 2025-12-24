Llevan a exedil de Múzquiz a proceso penal

LA EXALCALDESA Tania Flores Guerra, de Múzquiz, Coahuila, fue vinculada a proceso por el delito de ejercicio abusivo de funciones, en su modalidad de asignación ilegal de obra pública o contratos de obra pública.

De acuerdo con reportes locales, la audiencia duró 18 horas y, al término de la sesión, el juez determinó mantener como medida cautelar la obligación de que la exfuncionaria se presente a firmar cada dos meses ante la autoridad judicial mientras continúan las investigaciones.

Flores Guerra compareció el pasado 16 de diciembre ante el Centro de Justicia Penal de Saltillo, luego de ser trasladada desde Sabinas por elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes cumplimentaron una orden de comparecencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila por el presunto desvío de 280 millones de pesos.

El Tip: LA EXFUNCIONARIA aseguró que llevará su caso a todas las instancias federales, a Derechos Humanos y “a cada espacio donde se tenga que denunciar este abuso”.

Tanía Flores es militante de Morena y cuenta con una formación académica en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Antes de ser presidenta municipal, ocupó los cargos de regidora en la administración 2019-2021 y diputada plurinominal local de Coahuila de 2021 a 2023.

Su gobierno fue acusado de tener múltiples irregularidades, entre ellas desvío de recursos por más de 100 millones de pesos y contratos con empresas familiares y empresas fantasma.

El pasado 18 de diciembre, la exalcaldesa denunció ser víctima de persecución política por parte del gobierno estatal del priista Manolo Jiménez, después de que se iniciara un proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio abusivo de funciones por asignación ilegal de obra pública.