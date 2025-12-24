Giran 25 órdenes de aprehensión por tragedia en tiendas Waldo’s de Hermosillo

A dos meses — A casi dos meses del incendio registrado en una tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, la investigación judicial dio un paso clave luego de que un juez penal librara 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025, el cual dejó un saldo de 24 personas fallecidas y al menos 15 lesionadas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó que las órdenes fueron concedidas tras el análisis de los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, como resultado de los dictámenes periciales, entrevistas y revisión documental realizados durante las semanas posteriores a la tragedia.

AVANCE INFORMATIVO



Hermosillo, Sonora, 24 de diciembre 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa en relación con los hechos investigados por el siniestro ocurrido el primero de noviembre en el establecimiento comercial Waldo´s, en Hermosillo, Sonora,… pic.twitter.com/UsUilevyjf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 24, 2025

Las órdenes están dirigidas contra personas presuntamente vinculadas con omisiones y posibles responsabilidades penales relacionadas con las condiciones de operación y seguridad del establecimiento.

De acuerdo con información oficial, siete de las 25 órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas, mientras que el resto continúa en proceso de ejecución por parte de las autoridades.

Las investigaciones se centran en posibles delitos como homicidio culposo, lesiones culposas, daños y el incumplimiento de un deber legal, derivado de presuntas irregularidades u omisiones en la supervisión del inmueble, así como en el cumplimiento de las normas de seguridad y protección civil.

Este 24 de diciembre, se llevó a cabo una audiencia inicial ante un Juzgado Oral Penal en Hermosillo, en la que se revisaron aspectos procesales del caso y se dio inicio formal a la etapa judicial. En dicha audiencia también se abordó el procedimiento relacionado con la persona moral, es decir, la empresa propietaria de la tienda siniestrada.

¿Qué ocurrió en Waldo’s?

El incendio ocurrió la tarde del 1 de noviembre, cuando una explosión seguida de fuego se propagó al interior del establecimiento, impidiendo la evacuación oportuna de clientes y trabajadores. Desde ese momento, autoridades estatales y municipales desplegaron labores de auxilio, atención a víctimas y familiares, así como una investigación para esclarecer las causas y posibles responsabilidades.

Como parte del contexto del caso, autoridades estatales informaron previamente que se revisaron permisos de operación, programas internos de Protección Civil y condiciones estructurales del inmueble, lo que derivó también en inspecciones y cierres temporales de otras sucursales de la cadena en el estado.

La Fiscalía de Sonora reiteró que la investigación continúa abierta y que se informará oportunamente sobre nuevas detenciones, audiencias y resoluciones judiciales, conforme avancen los procesos legales relacionados con una de las tragedias más graves registradas en la capital sonorense en los últimos años.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL