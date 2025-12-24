¿Quién era ‘Don Zefe’, presunto fundador de ‘Los Zetas’?

Quién fue "Don Zefe", señalado como fundador de Los Zetas y abatido en Santiago, NL

La madrugada del 23 de diciembre de 2025, Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, fue abatido durante un operativo de seguridad encabezado por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el municipio de Santiago, Nuevo León, tras registrarse un enfrentamiento armado con personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el despliegue se realizó en una quinta ubicada en la comunidad de Los Rodríguez, inmueble que había sido detectado como punto de interés mediante labores de investigación e inteligencia.

Cae presunto fundador de Los Zetas tras operativo en Santiago ı Foto: @FiscaliaNL

Como resultado del intercambio de disparos, dos hombres armados murieron en el sitio, uno de ellos identificado como Zeferino Peña Cuéllar. La segunda persona fallecida fue identificada como David Calderón, señalado en reportes oficiales como presunto exmilitar.

Asimismo, durante el operativo, un agente ministerial resultó lesionado, aunque su estado de salud fue reportado como estable. Además, las autoridades detuvieron a un hombre y a una mujer, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

¿Quién era “Don Zefe”?

Zeferino Peña Cuéllar, conocido como “Don Zefe”, fue identificado por autoridades como uno de los fundadores de Los Zetas, organización criminal que surgió a finales de la década de 1990 como brazo armado del Cártel del Golfo, integrada inicialmente por militares desertores.

Según información confirmada, Peña Cuéllar fue ex jefe de policía municipal en Miguel Alemán, Tamaulipas, antes de incorporarse al crimen organizado. Aunque no tuvo una exposición mediática constante, era considerado un operador histórico dentro de la estructura inicial del grupo.

Con el paso de los años y tras la fragmentación de Los Zetas, su figura se mantuvo fuera del foco público, aunque seguía siendo ubicado por las autoridades como un personaje con conocimiento y antecedentes dentro de redes criminales del noreste del país.

El abatimiento de Peña Cuéllar representa un golpe simbólico contra una figura ligada a la etapa fundacional de una de las organizaciones criminales más violentas en la historia reciente de México.

MSL